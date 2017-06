El PP denuncia que ya hay despidos a causa de la municipalización

El Partido Popular, a través de su portavoz y presidente, Andrés Núñez, denuncia que "la municipalización del servicio de limpieza de edificios públicos ya está cobrándose los primeros despidos en la ciudad". Según destaca Núñez, "hay que recordar que con motivo de la municipalización del servicio de limpieza de edificios públicos, recientemente salió una bolsa de empleo que se había ocultado o no se le había dado la publicidad suficiente, y que ha acabado generando los primeros despidos en el servicio".

El edil popular subraya que "la empresa que gestionaba la limpieza de edificios públicos también lo hacía con los módulos de playa, que cada año contrataba a seis mujeres para el periodo de verano, que no eran parte de la plantilla fija, sino de la eventual, aunque siempre eran las mismas, pues alguna de ellas incluso lleva trabajando nueve años". En este contexto, "y a raíz del proceso selectivo para la bolsa de trabajo encaminada a cubrir los puestos de trabajo para el verano, de las seis mujeres que venían desempeñándolo, cinco no han pasado el corte de la bolsa de empleo, perdiendo sus puestos de trabajo. No obstante, una de ellas ha podido finalmente ser rescatada y acceder al mismo, aunque en condiciones distintas, con menos horas y sueldo, tras la renuncia de hasta 10 personas a dicho puesto de trabajo".

Así, desde el PP se destaca que "lo cierto es que el 66% de la plantilla eventual que todos los años realizaba esas funciones ha perdido su puesto de trabajo. Es decir, que se confirma lo que desde el PP venimos advirtiendo desde que comenzó el proceso de municipalización, que la obligación de someterse a un proceso selectivo tenía un riesgo enorme para las trabajadoras, porque podían perder su puesto de trabajo. Un mes después de municipalizarse el servicio ya tenemos los primeros despidos".

Andrés Núñez resalta que "si trasladamos dicho porcentaje del 66% a la plantilla fija, de unas 80 personas, únicamente 26 conservarían su puesto de trabajo. Ésta es la realidad de la municipalización".

El portavoz del PP manifiesta, por otra parte, que "en Cádiz, cuando se acometía la municipalización del servicio de playas, ya dijo su alcalde que la misma iba a conllevar pérdida de puestos de trabajo. Ahora, en Chiclana, ya lo sabemos".

Andrés Núñez reitera que "el PP no estaba mintiendo, al contrario de lo que decían PSOE, Por Chiclana Sí Se Puede e IU, que garantizaban que no había riesgos para los puestos de trabajo, y ahí están las actas de los plenos y los medios de comunicación, donde repetían que el mérito y la capacidad ya la tenían demostrada con tantos años de trabajo".

Asimismo, los populares censuran la actitud del Gobierno municipal, pues "según hemos podido saber, la respuesta a las trabajadoras de la delegada municipal responsable de Emsisa, Carmen Jiménez, es que estaban en la bolsa de empleo, como si eso ya diera para mantener y pagar las facturas de una familia. Para dar esta respuesta hay que vivir en una dimensión paralela, porque no es ni lo oportuno, ni lo lógico ni lo humano, cuando hay personas que han perdido su puesto de trabajo por culpa del PSOE, que se empeñó en la municipalización y garantizó que nadie perdería su empleo".