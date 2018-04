El PP denuncia la gran cantidad de arena en el paseo de La Barrosa el pasado fin de semana

El PP reclama al alcalde, José María Román, que actúe en la playa de La Barrosa, "después de que este pasado fin de semana el paseo marítimo presentase una imagen de dejadez absoluta, repleto de arena e impracticable para el tránsito".

Destaca que "el Gobierno central, tal y como anunciamos días atrás, tiene el compromiso de realizar el aporte necesario para paliar las consecuencias de los temporales pasados, pero el Gobierno local no puede tener el paseo sin adecentar, porque es su competencia". Los populares lamentan que PSOE y Ganemos "estén cruzados de brazos y aún no hayan comprendido que la playa tiene una importancia vital en la actividad turística para Chiclana. Este Gobierno local siempre va tarde y mal, con el paso cambiado". Así, critica que "una ciudad que tiene un importante motor económico en el turismo y la playa no puede ofrecer la imagen de dejadez de este pasado fin de semana". En esta línea, el PP denuncia "que el paseo marítimo estaba repleto de arena por el viento de final de semana, y el alcalde, aun sabiéndolo, no ordenó actuar para que chiclaneros y visitantes pudieran disfrutar de la zona dignamente".