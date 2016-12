El PP critica que aún se desconozca el precio del billete del tranvía

El PP ha hecho públicas las respuestas obtenidas por parte de la parlamentaria andaluza Teresa Ruiz Sillero a preguntas planteadas por ella misma a la Consejería de Fomento y Vivienda respecto a diversos asuntos relacionados con el tranvía que unirá Chiclana con Cádiz.

En primer lugar, Ruiz Sillero se mostró sorprendida por la respuesta de la Junta sobre el coste que tendrá el billete del tranvía entre Chiclana y San Fernando una vez que entre en funcionamiento dicho servicio en la primavera de 2017, según se ha anunciado. En este sentido, la parlamentaria del PP aseguró que "la Junta argumenta que aún no han finalizado las obras, cuando la propia presidenta, Susana Díaz, ya ha anunciado que el tranvía comenzará a funcionar en primavera, dentro de cuatro meses, algo del todo improbable según la propia administración regional, ya que tan sólo faltan cuatro meses y aún quedan obras por realizar".

Según la política popular, desde la Junta se argumenta que el precio de los billetes aún no está fijado porque deben consultar antes a las diferentes partes implicadas en el proyecto y luego definir la parte que será financiada por la Administración regional. "Aunque no aclara cuáles son las partes implicadas, entendemos que se refiere a los ayuntamientos, y debemos dejar claro que dicho servicio debe ser de coste cero para los chiclaneros, ya que ése fue el acuerdo firmado al comienzo de las actuaciones cuando se presentó la iniciativa hace ya una década", continuó Ruiz Sillero. Asimismo, incidió en que "el déficit de explotación de este medio de transporte debe ser asumido en exclusiva por la propia Junta, no por los ayuntamientos".

Por último, la parlamentaria del PP también reclamó respuestas sobre cuestiones como los tiempos y las condiciones en las que funcionará el transbordo del tranvía al tren en el apeadero del río Arillo en San Fernando, "una solución del todo inadecuada e ineficaz que será un desastre más como tantos en este proyecto cuya viabilidad está más que cuestionada", criticó.

Por su parte, el concejal del PP Ernesto Marín apuntó también durante la intervención ayer de los populares en la ciudad que "el alcalde debe enfrentarse ya de una vez a la empresa que ejecuta las obras del tranvía en Chiclana y exigir, como le hemos reclamado en numeroso plenos, que se modifique el adoquinado de las rotondas del tramo urbano de la ciudad y se sustituya por asfalto, como sucede en San Fernando".

Marín reiteró en este sentido que "después de 10 años se puede decir claramente que este proyecto es un fraude político y una gran mentira, y en Chiclana además tenemos el problema de que el actual alcalde tiene miedo y no es capaz de defender los intereses de los chiclaneros frente a las actuaciones que se están llevando a cabo y las que vendrán, como el déficit que intentarán repercutir también a los ayuntamientos, algo a lo que el PP se opondrá frontalmente".