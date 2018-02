El PP apuesta por la creación de una Delegación de Empresa y Comercio

El presidente del Partido Popular de la localidad, Andrés Núñez, ha comparecido junto a otros integrantes de la formación como José Manuel Lechuga, Ana Belén Panés y Paco Rodríguez para presentar las líneas de la Delegación de Empresa y Comercio que la formación popular pondrá en marcha en caso de alcanzar la Alcaldía en 2019.

"Creemos en las personas emprendedoras y como entendemos que una administración como el Ayuntamiento tiene que ser un amigo, crearemos una delegación exclusiva para ellos, algo que tiene que existir en una ciudad emprendedora como Chiclana", afirma Núñez. El líder de los populares manifiesta que "en una ciudad eminentemente emprendedora, es ilógico que no se disponga de una verdadera delegación que acompañe y haga crecer las empresas en Chiclana".

De esta manera, "realizar un análisis de una realidad que conocen profesionales que están en la tramitación diaria de expedientes de apertura o de licencias de obras, que conocen sectores como la hostelería y el comercio, tenemos claro que la gente encuentra en la Delegación Urbanismo no ya un inconveniente, sino un verdadero enemigo para la apertura de nuevos negocios, para la creación de empleo. Eso no puede seguir así, tenemos que cambiarlo". Núñez aclara que "esto no es una sesión de coach, para dar ánimos a la gente, sino un conjunto de medidas reales y muy concretas que pretenden a muy corto plazo cambiar y revolucionar la concepción que se tiene hoy en el Ayuntamiento de Chiclana para crear empresas".

Así, "desde el conocimiento de cómo se monta una empresa y desde la experiencia de cómo funciona la Administración, desde el Partido Popular proponemos, entre otras medidas, una agilización y la creación de nuevos procedimientos administrativos para una concesión de licencias más rápida. La solicitud de licencias desde primer momento tiene que ser atendida por el técnico competente. Que el mismo técnico que va a resolver determine que la solicitud está bien o incompleta, para no perder el tiempo ni hacerlo perder a quien tiene una idea empresarial".

Igualmente, hay que apostar por "dar mayor agilidad y transparencia en los procedimientos, incluir la trazabilidad, para que los solicitantes sepan en todo momento en qué punto está su trámite". Para ello, se apuesta, por ejemplo, por "la ampliación del horario de atención de los técnicos municipales para resolver dudas y por corregir algo imprescindible, y es que es absurdo que presentes documentación en Urbanismo para pedir una licencia y que a los dos días vayas a solicitar agua a Chiclana Natural y te piden los mismos documentos".

El PP también incluye en su propuesta el fomento de las plataformas existentes para implementar la digitalización de los trámites administrativos. Asimismo, pues se entiende que es clave para la durabilidad de la vida de las empresas, formar a las personas emprendedoras, "pues una persona puede ser fantástica en su profesión pero no tener ni idea de gestionar un negocio. No olvidamos que el 75 % de las empresas desaparecen a los dos años y estamos decididos a trabajar para que este dato no se dé en Chiclana".

Por tanto, Núñez defiende que "no pretendemos únicamente agilizar los trámites para la creación de empresas, sino que se acompañe a los emprendedores durante su vida empresarial, para crear buenos empresarios". Entre otras cosas, se considera que "tenemos desde el Ayuntamiento que alentar a los chiclaneros a que emprender es una solución de empleo, no un problema. Tenemos que formar a los nuevos emprendedores en competencia y gestión empresarial, sin olvidar acompañarlos en su vida empresarial".

Otra parte fundamental para el Partido Popular es que "en un mundo empresarial cada vez más digitalizado, con cada vez menos vinculación de las empresas a una ubicación determinada, es fundamental utilizar todas las herramientas que se ponen en marcha desde otras administraciones para que las empresas pongan en Chiclana la atención. Hay que facilitar y hacer accesible el conocimiento de ayudas del Estado, de la Junta, de la Confederación de Empresarios, de las cámaras de comercio, etcétera. Si no llega la información se pierden oportunidades y la capacidad de mejora de nuestros empresarios".