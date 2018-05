El PP considera que el tercer carril en la costa "vendría muy bien este verano"

El PP pregunta al Gobierno local de PSOE y Ganemos por la puesta en marcha del tercer carril reversible a la costa prometido por el alcalde, José María Román. La formación popular resalta que "el tan manido tercer carril hacia La Barrosa, que tanto exigió Román en la oposición y que prometió, es una medida que vendría muy bien durante este verano para paliar el efecto del Concert Music Festival en Sancti Petri".

El tercer carril propuesto en su día por el PSOE se ubican en la antigua carretera de La Barrosa, la del Molino Viejo, Las Lagunas y Carabineros. El PP entiende que "ante la previsión de una gran asistencia a los conciertos, algo que hay que unir al habitual tráfico que hay en verano en Chiclana, llevar a cabo dicha medida ayudaría a dar mayor fluidez". Los populares resaltan que "lejos de poner en marcha el tercer carril, que no es más que otra mentira más de José María Román y el PSOE, lo que tenemos son radares". Así, insiste una vez más "en la improvisación y la falta de trabajo que está marcando lo poco que hace el Gobierno local, pues parece que no ha calibrado los efectos negativos para la imagen de Chiclana que pueden tener la falta de planificación y trabajo cuando se organizan eventos masivos". En opinión del PP, "puede ser que quienes nos visitan e incluso los propios chiclaneros, tengan que optar por otros destinos y otras playas, dado que este verano circular por nuestra ciudad puede ser una tarea complicada". Añade que, "este mandato será recordado por las mentiras y los incumplimientos de Román y el PSOE, que no dudaron en engañar a la gente con su programa electoral, una auténtica estafa política".