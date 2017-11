El PP da a conocer su proyecto para la tercera convocatoria de la Edusi

La formación popular dio a conocer ayer el proyecto alternativo al del Gobierno municipal (PSOE-Ganemos) en el que ha trabajado para la tercera convocatoria de los fondos de Estrategia Urbana Sostenible (Edusi).

El portavoz del PP, Andrés Nuñez, dijo que "como no nos contentamos con un proyecto perdedor, que ha dejado pasar la oportunidad en dos ocasiones, presentamos una idea que hemos denominado 'Miradas sobre el Iro', y que persigue convertirlo en un elemento integrador que dé vida a la ciudad". Aseguró que se trata de un proyecto "que hubiésemos querido presentar al gobierno municipal en el contexto de los fondos Edusi, algo que no hemos podido hacer por la falta de participación"

En este sentido, el concejal José Manuel Lechuga explicó que su formación propone que en la Avenida Isabel La Católica se actúe en urbanizaciones concretas "y abrir esa mirada al Iro, porque Chiclana está totalmente de espaldas a su río. Hay muchos ejemplos en España, Europa y el mundo entero en los que cuando se abre la mirada a un río o una ría, por ejemplo en Bilbao, los efectos positivos han sido enormes. Eso es lo que intentamos trasladar a Chiclana".

Para ello entiende que "en la zona deportiva hay que seguir actuando para dotar el entorno de un espacio biosaludable, que sea utilizado de verdad por la ciudadanía. Hay que hacer acogedor también el entorno del puente grande, para que la gente viva el río. A partir del puente grande proponemos la recuperación total de las dos riberas del río, con la urbanización completa del tramo, con viviendas que hay que reubicar".

Igualmente, añade que en el centro urbano y comercial, a su paso por la Alameda, "se focaliza el punto más importante del río Iro. El centro tiene que mirar al Iro como un río de oportunidades, no de problemas". En este punto, desde la formación popular se propone soterrar el tráfico a la altura de la Alameda del río. "No es un proyecto caro, porque no habría que tunelar, sino adintelar la excavación", apostilló.

También destacó que "hay que poner en valor la flora y fauna de lro a su paso de Chiclana. Tiene que tener una atención y limpieza constante. No podemos estar pensando en qué año nos toca arreglar o dragar el río".

Además, plantea "integrar, fundir, fusionar, el espacio urbano del río Iro con el espacio del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, para articular un gran elemento natural al que Chiclana tiene que sacar partido".

La idea del PP con este proyecto, que va a presentar a diferentes colectivos y fuerzas sociales para recaba apoyo, es que "se haga una apuesta por una Chiclana del siglo XXI. Chiclana ha perdido su esencia y tenemos que recuperar aquello que es y explotar sus pilares. Este proyecto de reactivamos del río Iro es devolver la esencia y el alma a la ciudad", añadió Núñez.