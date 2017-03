PP: "La ciudad ha vivido este año el peor Carnaval de la historia"

El PP considera que la edición de este año del Carnaval "ha sido el peor de la historia, porque no hemos tenido realmente ni una sola jornada de Carnaval, limitándose todo a una cabalgata", han manifestado. El concejal José Manuel Lechuga afirma que "dicha cabalgata se celebró en la tarde del domingo debido a la lluvia, pero lo grave es que no se ha tenido presente la petición de hosteleros y comerciantes, que instaron a que se realizara el domingo por la mañana, para que la gente estuviese todo el día por el centro y aprovechar mejor la jornada".

El PP subraya también que "la mayoría de asociaciones no quiere estar en la Alameda, prefieren la Plaza Mayor, por eso no entendemos ese empeño del PSOE de arrasar con todo lo que ha hecho el PP". En este sentido, Lechuga resalta que "al fracaso de llevar el Carnaval a la Alameda se une el hecho de que ciertas asociaciones tuvieron que abrir pese a la lluvia obligadas por el Ayuntamiento pese a no sacar rentabilidad".