El PP centra en el empleo sus alegaciones a los presupuestos

El Partido Popular ha hecho públicas las alegaciones que ha presentado al presupuesto municipal de 2017, afirmando en este sentido la secretaria general del PP, Ana Domínguez, que "las alegaciones están motivadas por el hecho de que en el documento no se prioriza la creación de empleo y el crecimiento económico en Chiclana, sino que, por el contrario, se simboliza el escaso compromiso y muestra el desconocimiento y la desconexión de PSOE y Ganemos de las necesidades de la ciudad".

En esta línea, la concejala Ascensión Hita manifiesta que el PP ofrece con sus alegaciones "soluciones y una manera de que el Gobierno local pueda hacer realidad las promesas que hicieron en campaña electoral. Cuando ha llegado la hora de hacer el presupuesto, se han olvidado de las promesas realizadas en las municipales, las mismas que están reflejadas en las 25 medidas del PSOE para Chiclana, y que no son más que un fraude electoral".

La ex delegada de Hacienda en el anterior mandato municipal destaca que "el PP recoge las impresiones de la gente, cuyo mayor interés se centra en que se cree empleo. Por eso reclamamos los planes de empleo con altas en la Seguridad Social, matiz importante que prometió José María Román por activa y por pasiva". Ante esta petición, según la edila, "no caben excusas, no pueden decir que no hay dinero, sino que lo que hay que hacer es priorizar, porque PSOE y Ganemos van a destinar casi un millón de euros para comprar parte del edificio de la Playa Mayor para trasladar allí la Escuela Oficial de Idiomas, por puro capricho del alcalde".

"Por eso pedimos que se aumenten los escasos 400.000 euros incluidos en el presupuesto hasta alcanzarse los 1,2 millones de euros y que, por otro lado, se destinen otros casi 150.000 euros a la concesión de créditos a autónomos y pymes de Chiclana y microcréditos para emprendedores", continúa Hita.

Por su parte, el ex delegado municipal de Fomento, José Manuel Lechuga, la persona encargada de las políticas de empleo durante el Gobierno del PP, insiste en la idea de "la gran estafa electoral propiciada por el alcalde, José María Román, que prometió muchas veces y en muchos sitios que iba a haber una política fuerte de empleo, con planes de empleo municipales".

Lechuga reseña que "antes y durante la campaña de las municipales, el PSOE prometió una y otra vez la puesta en marcha de una política activa de empleo, que tras casi dos años de Gobierno se refleja en absolutamente nada. Por sí mismo, el Gobierno local no ha tenido ninguna iniciativa, ya que las actuaciones han sido iniciativas, convocatorias y oportunidades de otras administraciones y entidades".

Para abundar en esta idea, el edil popular afirma que "PSOE y Ganemos no han puesto en funcionamiento nada y, sin embargo, han dejado pasar muchas oportunidades". Por ejemplo, recuerda que "Chiclana ya tenía montada una infraestructura para trabajar por el empleo: teníamos un Aula de Autobúsqueda de Empleo que el PP dejó funcionando, pero se cerró; había un Hotel Escuela Fuentemar para fomentar la formación, pero no hay un plan de cursos serio y trabajado".

En este sentido, censura que "al PP se le criticaba por nuestros planes de empleo, que dotamos con más de un millón de euros, y con los que ayudamos a los autónomos, a los parados, a los que dimos formación becada y empleo, y con los que se dio ayuda a la contratación de demandantes de empleo, el plan de empleo más realista que hay".

A esta apuesta, se une, en palabras de Lechuga el que "no desaprovechamos ninguna oportunidad, pues nos subimos al Orienta, programa que dejamos funcionando; al Crece, una buena idea de la Diputación entonces gobernada por el PP; al Profea, otro plan de la Diputación, así como a los planes de exclusión social y a los planes de empleo de la Junta de Andalucía, que pusimos en marcha antes que nadie".

En contraposición con el trabajo realizado, el concejal del PP critica que "ahora, el Gobierno local haya perdido 20 millones de euros de fondos europeos, mientras en otras localidades van a crearse muchos puestos de trabajo".