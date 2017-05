El PP califica de "sospechoso" el rescate de parte del edificio de la Plaza Mayor

El PP lanzó ayer duras acusaciones sobre el Gobierno local (PSOE- Ganemos) tras asegurar que el rescate del una parte del edificio de la Plaza Mayor "huele a podrido" al tiempo que calificó de "sospechosa" esta medida que supondrá un coste de 1,5 millones de euros para trasladar a 1.400 alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) a esas instalaciones.

Esta propuesta de traslado contó con el visto bueno en solitario del Gobierno local durante el pleno extraordinario que se celebró el pasado viernes en el Ayuntamiento, donde tanto PP como IU y Por Chiclana Sí Se Puede mostraron su negativa a este proyecto al considerar que con esta operación se premiaba a la empresa concesionaria del edificio.

La formación popular insiste en que se trata de "un negocio redondo" para la empresa

No obstante, Los populares ayer insistieron en la idea de "cómo es posible que una empresa que no ha pagado el canon al Ayuntamiento en 10 años, que debe una suma de 600.000 euros; y que no ha ejecutado la obra que tendría que haber realizado por importe de otros 450.000 euros, es decir, que deba a los chiclaneros un millón de euros, vaya a recibir una indemnización de 500.000 euros más otros 800.000 por el valor del edificio".

Para el Partido Popular "el colmo es que el alcalde, José María Román, se queje de que no se apoye este sospechoso acuerdo". Porque para la formación popular, "tal como ya denunciamos en el pleno extraordinario, nadie puede entender que el PSOE adjudique una obra a una empresa, ésta no la ejecute ni pague el canon y encima se le premie. ¿Qué clase de negocio es éste? Es un negocio redondo para la empresa", cuestiona.

En este contexto, el PP de Chiclana defiende que "la excusa de trasladar la Escuela Oficial de Idiomas "cae por su propio peso, puesto que la Junta de Andalucía no ha manifestado en ningún momento la necesidad o conformidad con el traslado, además de tener que invertir el Ayuntamiento una cifra muy importante en la ejecución de la obra de adaptación del edificio, que en la actualidad se encuentra en bruto".

Igualmente, el PP subraya que "tampoco es creíble el argumento usado por el PSOE en cuanto que vendría a revitalizar la zona. Eso lo dice un gobierno que en dos años ha sido incapaz de llevar a cabo ninguna actuación en la Plaza Mayor y que eliminó de un plumazo los actos que venían celebrándose allí, como la feria de la tapa o los carnavales".

De esta manera, según manifiesta el PP, "nos encontramos ante un nuevo proyecto fallido de Román, un suma y sigue, tras el centro de salud de Los Gallos, el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), la ronda oeste, el tranvía, la gran plaza sobre el río, la estación de autobuses, la presa contra avenidas, el centro comercial de La Longuera... No hay un sólo proyecto que haya tocado Román y que haya acabado bien".

El Partido Popular ya ha adelantado que presentará alegaciones "a un rescate con el que el único que gana es la empresa", insiste.