El PP pide el apoyo del gobierno local a "nuestro proyecto de almadrabeta"

El PP, a través del concejal José Manuel Lechuga y de su secretaria general, Ana Domínguez, ha ofrecido una rueda de prensa para abordar "el estrepitoso fracaso del alcalde, José María Román, con su almadraba para Chiclana".

Así, tras insistir una y otra vez en "el fracaso de Román", los populares reclaman "el apoyo del gobierno local de PSOE y Ganemos a nuestro proyecto de almadrabeta, que con el paso del tiempo se muestra como lo más viable, entre otras cosas porque está trabajado y consensuado con los protagonistas".

Lechuga destaca que "hace unos meses el PP presentó una propuesta de la mano del sector pesquero de la pesca, que fue consensuada y discutida con la Subdelegación del Gobierno. Una propuesta asentada y trabajada para poner en marcha una almadrabeta en Sancti Petri". El edil popular afirma que "frente a esa propuesta, real y viable, José María Román se inventó otra de esas ideas que no llegan a ningún sitio. En lugar de apoyar la almadrabeta, volvió a prometer, después de su fracaso hace años, que traería una almadraba a Chiclana".

Asimismo, reseña que "desde el primer momento el PP fue el primero que dijo que no iba a llevarse a cabo, porque no se veía viable ni desde el propio sector. Todo fue una cortina de humo, una puesta de escena de Román, con reuniones con su presidenta de la Diputación y su propia mesa del atún. Al final el tiempo lo ha vuelto a poner en su lugar, y ha llegado la hora de la almadraba y de la pesca del atún y en Chiclana no hay almadrabas, barcos ni redes, ni se descargan atunes".

El PP fundamenta "el fracaso" en que "sabíamos que las cuotas eran desfavorables, por lo que pedimos hacer una propuesta real, una almadrabeta, que sirve para pescar otras especies, y también optar a una pequeña proporción de atunes".

Según resalta Lechuga, "este proyecto del Partido Popular, traería iniciativas para revitalizar Sancti Petri, pues daría la posibilidad de crear una industria conservera, además de propiciar también un fortalecimiento de la oferta gastronómica y turística".

En este sentido, declara que "si hubiéramos ido de la mano del sector, pescadores y empresarios, la oposición y el gobierno municipal, hoy tendríamos algo real, y no hablaríamos del pufo de José María Román y su almadraba".

En este contexto, el edil popular dijo que desde su agrupación "le tendemos la mano al gobierno municipal. Nuestro candidato Andrés Núñez lo ha dicho semanas atrás: trabajemos juntos y dejemos de decir mentiras para tapar propuestas por el hecho de que son del PP". En este sentido,

Ana Domínguez manifiesta que "es el momento que todos trabajemos juntos y hagamos política de verdad. Hacen falta desterrar proyectos individualistas. No vale desempolvar un archivador polvoriento para luego que todo sea un fracaso, que es lo que hace José María Román".