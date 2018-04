El PP reitera las acusaciones al PSOE sobre "sus mentiras respecto a la almadraba"

El Partido Popular ha manifestado públicamente que lamenta que "la realidad haya demostrado una vez más las mentiras del alcalde, José María Román, sobre la almadraba prometida en Sancti Petri".

En este sentido, los populares manifiestan que "ahora que se están produciendo las levantadas en las almadrabas de la provincia, nuestra localidad sigue perdiendo oportunidades de la mano de un alcalde que no duda en mentir para buscar titulares con los que intentar acallar el trabajo de formaciones políticas como la nuestra".

En concreto, desde el PP de Chiclana se subraya que "Román y el PSOE salieron corriendo ante los medios prometiendo de nuevo una almadraba en Sancti Petri tras conocer que el Partido Popular estaba haciendo gestiones con el sector pesquero local y con Subdelegación del Gobierno para sacar adelante una almadrabeta". Asimismo, destacan que "dicha promesa no era nueva, pues ya hace años la prometió, sin que nunca saliese adelante".

La formación popular critica "la política de titulares y puro teatro que tanto daño está haciendo a Chiclana, y de la que los principales responsables son el PSOE y José María Román. Chiclana no puede ser gobernada desde la mentira, la falta de transparencia y el engaño de un alcalde que no es de fiar".

El Partido Popular continúa declarando a este respecto que "como nos tiene acostumbrados, Román ya buscó otros responsables. En este caso, echó la culpa a la cuota, pero no dice que la falta de cuota no es la culpable, sino su forma de hacer política y engañar a la gente, porque uno no puede vender un proyecto si previamente no ha trabajado el tema".