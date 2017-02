El PP censura que no se le haya abonado la subvención a la asociación de diabéticos

El Partido Popular, a través de su presidente, Andrés Núñez, su secretaria general, Ana Domínguez, y la concejala y ex delegada de Servicios Sociales y Salud, Ana Bertón, han mantenido un encuentro con la Asociación de Diabéticos + Vida, al objeto de conocer las últimas novedades en el seno de dicho colectivo. Los populares destacan que "son una muestra patente de solidaridad y apoyo a personas que necesitan una atención que hoy por hoy la sanidad pública no ofrece; esta asociación llega donde la sanidad no puede".

Una de las cuestiones que fueron abordadas en este encuentro es el estado del pago de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento, donde gobiernan PSOE y Ganemos, y que, según destacan desde el PP, están pendiente de abono. "No entendemos cómo es posible que no se abonen estas ayudas necesarias para el normal funcionamiento de la asociación y que pueda llevar a cabo sus actividades".

Asimismo, desde el Partido Popular se subraya que "ésta no es la primera y única asociación afectada, puesto que, como ya ocurriera hace algunos meses, la asociación Archi también denunció el impago de las subvenciones".

En este contexto, el presidente de los populares, Andrés Núñez, entiende que "es necesario que esta cuestión sea solucionada de inmediato y debe ser atendida con la importancia y premura que merece".

El PP resdalta que este encuentro se suma "a los contactos permanentes que viene manteniendo el Partido Popular con asociaciones y colectivos vecinales y sociales, así como con organizaciones sindicales".

Así, los populares reiteran que "estamos abiertos a la ciudadanía y a las fuerzas vivas de Chiclana, a la que queremos servir de altavoz para buscar soluciones a sus problemas".