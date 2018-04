PP: "Vecinos y comerciantes del centro reclaman su reactivación"

El candidato a la Alcaldía por el Partido Popular en las elecciones municipales de 2019, Andrés Núñez, continúa con la iniciativa de "pisar la calle para escuchar a la ciudadanía en primera persona", según explican los populares.

Como viene haciendo desde que comenzó el presente mandato corporativo, Núñez y su equipo continúan recorriendo periódicamente diferentes puntos de la ciudad, el último de los cuales ha sido la zona centro, "con el propósito de escuchar al mayor número de personas posibles, desde vecinos a comerciantes y hosteleros", explican.

Entre las principales demandas que, según el PP, les han trasladado los vecinos y comerciantes de esta zona está la necesidad de "revitalizar el centro de la ciudad para que tenga vida más días durante la semana y tanto de mañana como de tarde, así como cuestiones relacionadas con el tráfico, la limpieza y la seguridad".

Con este tipo de acciones el propósito no es otro, según indica el propio Núñez, que "escuchar a nuestra gente, a la ciudadanía de Chiclana. Queremos que nos cuenten de primera mano sus problemas diarios, sus inquietudes y las necesidades que detectan día a día al pisar nuestras calles y al abrir sus negocios, por ejemplo".

El alcaldable popular resalta que "venimos diciendo desde hace tiempo que queremos construir para Chiclana un futuro esperanzador, de una manera participativa, contando con la ciudadanía. Y lo hacemos pateándonos la calle, como venimos tiempo haciendo, demostrando que no todos somos iguales, que hay otra forma de hacer las cosas, que ya no valen promesas, lo que vale son los hechos". En este sentido, manifiesta que "nosotros no prometemos proyectos irrealizables, porque tenemos los pies en la tierra y no buscamos gobernar Chiclana desde la mentira y la falta de honestidad, como estamos acostumbrados".

De esta forma, Núñez apunta que "lo que proponemos es revitalizar el centro, para que tenga alma y uniformidad, para que sea agradable estar en él y recuperar la vida. Queremos que Chiclana sea una ciudad amable para vivir, accesible para todo el mundo y que el espíritu emprendedor de los chiclaneros encuentre en el futuro Ayuntamiento un aliado, no un enemigo que pone trabas".