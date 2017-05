PP: "El Plan tendrá un sobrecoste de 200.000 euros por la mala gestión"

El Defensor del Pueblo da la razón a Ernesto Marín

El ex alcalde y ahora concejal del PP, Ernesto Marín, anunció ayer en relación con el 'caso emails', una denuncia que realizó ante el Defensor del Pueblo tras detectar que los correos electrónicos que se mandaban a su dirección desde la web municipal llegaban a José María Román durante unos meses sin que nadie hiciera nada al respecto, que dicha institución ha emitido su veredicto, "una decisión que, si bien no tiene trascendencia penal ni sancionadora, sí es una pena política emitida por una institución independiente", resaltó Marín. Así, según explicó el edil del PP, "el Defensor del Pueblo Andaluz deja por investigado y comprobado que efectivamente Román estaba recibiendo emails dirigidos a mí, y que se quedó callado, en una actitud calificad como negligente". Así, la resolución emitida insta "a llevar estos asuntos con mayor diligencia y transparencia e indica que lo hecho es técnicamente muy reprobable". En este sentido, Marín destaca que "los culpables no han sido los técnicos municipales, como ha intentado hacer ver José María Román. A mí, siendo alcalde, se me hubiera caído la cara de vergüenza por el hecho en sí, pero más si cabe si además un Defensor del Pueblo me tiene que recordar el deber de cumplir los preceptos constitucionales y legales, como ha hecho con Román". Por último, Ernesto Marín apunta que "quiero dar el tema por cerrado, porque voy a creer que dichos emails se destruyeron y espero que durante ese tiempo Román no recibiera documentación confidencial dirigida a mi persona". Marín ha descartado acudir a la vía judicial, "porque no quiero judicializar el asunto y me basta con que una institución independiente me haya dado la razón y haya demostrado cómo actúa José María Román", concluyó.