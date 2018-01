El PP exige al PSOE que cumpla con "su promesa de eliminar los suelos inundables"

El PP pregunta al Gobierno local que encabeza el PSOE y al alcalde, José María Román, "si va a cumplir su palabra y va a construir los nuevos puentes prometidos para eliminar la inundabilidad".

Desde el PP se destaca que "Román prometió que siendo alcalde iba a construir puentes en la carretera del Molino Viejo (Aldea del Coto), en Carabineros, en la carretera vieja de la playa y en otros puntos para eliminar la inundabilidad de los suelos".

La formación popular manifiesta que el PSOE está demostrando que "no lidera el Gobierno honrado, sincero y transparente que Chiclana necesita, porque José María Román ha demostrado por activa y por pasiva que no es de fiar, pues ha engañado a muchas personas prometiéndoles cosas que no cumple, como ocurre en este caso con la inundabilidad o con los planes de empleo municipales, por ejemplo". Así, exige al PSOE que "cumpla con su promesa de eliminar los suelos inundables".

En este sentido, indica que "el PSOE se está limitando a dar limosna a la ciudadanía mientras les prometió oro, pues la realidad y los hechos están demostrando que con esas infraestructuras prometidas y vendidas como medidas correctoras por los socialistas contra la inundabilidad serán como la presa contra avenidas que llevan años y años prometiendo, y para la que luego ni exigen fondos a través de la Junta de Andalucía ni incluyen en los proyectos financiables a través de las ayudas de la Unión Europea. Dijeron que iban a eliminar la inundabilidad construyendo puentes, es decir, prometieron algo falso a sabiendas abusando de personas que estaban en un estado de necesidad".

Asimismo, los populares resaltan con respecto a la inundabilidad que "mientras prometían todo eso, en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) añadían que las obras no eliminan la clasificación del suelo como inundable, así como que el estudio de inundabilidad, y es literal del documento del plan, ha sido realizado con las técnicas más apropiadas y la mejor información cartográfica del territorio andaluz".

Al respecto, se destaca por parte del PP que "se engañó a los propietarios afectados del Carrajolilla y de El Palmar, dentro de las mentiras vertidas, pues José María Román prometió eliminar el 90 por ciento del suelo inundable y no lo ha reducido ni un solo metro. Son muchos los particulares y empresarios que han sufrido los engaños del PSOE y Román, que no son de fiar".

La formación popular resalta que "en las últimas fechas, desde la Delegación Municipal de Medio Ambiente se está vendiendo una serie de actuaciones que pretenden ocultar la dejadez y la falta de previsión del gobierno local, pues hay que actuar con prevención y no esperar a realizar trabajos de limpieza en plena temporada de lluvias cuando llegan las alertas amarillas".