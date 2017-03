El PP dice que el PSOE vende humo con la ordenanza de edificios ruinosos

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento y presidente de la formación en la ciudad, Andrés Núñez, denuncia que "ocho meses después de su aprobación plenaria, la ordenanza de edificaciones ruinosas, que según el Gobierno municipal (PSOE-Ganemos) iba a servir para expropiar viviendas a bancos, aún no se ha puesto en marcha".

Pero, según apuntan de las filas de los populares, la cuestión no queda ahí, "ya que destacan que "la demostración de la venta de humo se confirma por el simple hecho de que ni siquiera se ha habilitado el registro de viviendas y solares afectados por esta normativa municipal".

En esta línea, Andrés Núñez resalta así que "el Gobierno municipal anuncio a bombo y platillo a mediados de 2016 que pondría en marcha una ordenanza para expropiar viviendas a bancos, si bien, tal como advertimos desde el Partido Popular, eso no era cierto, puesto que esa ordenanza en realidad afectaba a viviendas ruinosas, que no suelen estar en manos de bancos y si de particulares que no pueden hacer frente a importantes costes de reparación".

El Partido Popular denuncia, además, que "a este hecho se une el que hay que unir, asimismo, el que de hecho no se ha evitado algún que otro desahucio en Chiclana desde que se anunció la mencionada ordenanza, con la excusa de que el caso se inició antes de que pudiera tener efectividad, en una nueva muestra del nivel de quienes nos gobiernan, más preocupados en escurrir responsabilidades para evitar que se les retiren votos que en pensar por el interés de la ciudadanía de Chiclana".

En este contexto, Andrés Núñez manifiesta que "nos encontramos ante una mentira más del alcalde de la ciudad, José María Román, y del PSOE, que juegan sin escrúpulos con la necesidad de la gente que peor lo pasa. Ya el Partido Popular lo advirtió y la realidad se encarga de demostrar que llevamos razón", apostilló el portavoz de los populares.