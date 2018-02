El PP teme que la Junta baraje "no abrir el centro de Los Gallos"

El Partido Popular, a través de la parlamentaria andaluza Teresa Ruiz-Sillero y del presidente local de la formación y portavoz del grupo municipal, Andrés Núñez, ha valorado la situación en la que, según esta formación, se encuentra el centro de salud de Los Gallos, "infraestructura que tendría que estar en marcha desde 2007", recuerdan.

En este sentido, Ruiz-Sillero manifiesta que "en su día presentamos una enmienda a los presupuestos de 2018 de la Junta de Andalucía, pero PSOE y Ciudadanos votaron en contra de la propuesta del PP". "A raíz de eso, presenté una petición de respuesta por escrito sobre la fecha prevista por la Junta para la entrada en funcionamiento del centro de salud y qué inversiones tenía que realizar para su puesta en marcha", continúa explicando la parlamentaria, incidiendo en que "se da la circunstancia de que dicha petición fue realizada el 7 de diciembre de 2017 y, pese a que tenían un mes para contestar, no lo han hecho". "He reiterado la petición, pero casi tres meses después sigo sin obtener respuesta", aclara.

En este contexto, Ruiz-Sillero declara que "hablamos de un tema con una importancia alta para mejorar la calidad de vida y la atención sanitaria de los chiclaneros y de las personas que nos visitan en verano, por lo que consideramos que merecería una respuesta por parte de la Consejería de Salud".

La falta de respuesta por parte del Gobierno andaluz "preocupa", dice el Partido Popular, "porque puede indicar que no hay planificación ni fecha para la apertura. Ante el silencio, tememos que no hay prevista una fecha cierta para la apertura del centro de salud, porque depende de cuestiones internas del Ayuntamiento o de inversión que tiene que hacer el Consistorio chiclanero. Tememos que 2018 va a ser otro año en blanco, por la incompetencia tanto del Ayuntamiento como de la Consejería de Salud, ambos gobernados por el PSOE".

Por su parte, Núñez manifiesta que "el nuevo convenio entre Junta y Ayuntamiento para la puesta en marcha del centro fue firmado en junio de 2016, pero el PSOE no adjudica la obra hasta finales de 2017, con lo que pierde año y medio de vigencia del acuerdo. Ésa es la consecuencia de tener un alcalde más preocupado de hacerse fotos que de cuestiones importantes para el futuro de la ciudad".

Andrés Núñez recuerda que "la licitación de la obra tiene un plazo de ejecución de ocho meses, más un mes para la recepción por parte del Ayuntamiento del edificio. La obra comenzó a finales de noviembre de 2017, por lo que cumpliendo los plazos nos vamos a agosto o septiembre de 2018, varios meses por encima de la fecha límite del convenio". Ante la posibilidad de que se diese esta circunstancia, "el PP llevó a pleno una propuesta, que se aprobó, para renovar el convenio suscrito con la Junta. Si llega junio y no se ha renovado el convenio, nos quedamos sin centro de salud, sin poner en marcha el edificio y tendremos que devolver 1,5 millones de euros más intereses a la Junta de Andalucía", advierte el edil del PP.

Ante este panorama, desde el Partido Popular se plantea "la duda de si estará esperando la Junta a junio para que no se cumpla el plazo y no quedarse con el centro de salud para su puesta en marcha". Finalmente, insisten los populares en que "el único responsable es el alcalde, José María Román, que está poniendo en claro riesgo el que Chiclana cuente con el centro de salud de Los Gallos, que debería estar en marcha desde 2007. No podemos seguir admitiendo el silencio del PSOE tanto desde la Junta como desde el Ayuntamiento".