PP e IU critican la gestión del PSOE en materia de Cultura

El concejal del PP José Manuel Lechuga abordó la celebración del Consejo Local de Cultura celebrado esta semana. Según el edil popular, se trata "del segundo consejo en casi dos años, donde la delegada municipal acudió sin dotarlo de contenido, sin proyectos y sin idea".

Lechuga afirma que sólo se trató de un dar cuenta "de una actividad pasada, de una actitud precaria, porque siempre hay que pensar en el futuro". Así, resalta que si "en el primer consejo vimos la flaqueza, la falta de trabajo y de preparación por parte de la delegada, Pepa Vela, esta vez se constata con escasa presencia de participantes, una diez personas".

El PP aprovechó la celebración del Consejo "para trasladar nuestras quejas y las que nos han hecho llegar diferentes colectivos. Por ejemplo, la mala atención que reciben asociaciones y entidades culturales cuando acuden a la Casa de la Cultura. No hay actos más allá de las 22:00 horas porque no se quieren pagar horas extras, como ocurrió con la presentación del pregonero, una gran bofetada al mundo cofrade".

Además, los populares también preguntaron sobre la Biblioteca Dionisio Montero, "que no tuvo ni una sola consulta en 2016 en los aproximadamente 10.000 ejemplares de las que dispone". Igualmente, otros temas puestos sobre la mesa fueron la celebración del Festival Romántico, "sin recibir respuesta", así como la Fundación Fernando Quiñones. El Ayuntamiento paga alrededor de 40.000 euros a esta fundación, pero la delegada de Cultura no sabe nada de la programación subvencionada".

Por su lado, el doncejal de IU, Roberto Palmero, manifestó que el Gobierno local del PSOE-Ganemos "ha confirmado su nula apuesta por la cultura en nuestra ciudad".

Así se ha expresado tras escuchar las distintas demandas de los colectivos miembros del consejo, que hacían referencia en su mayoría a la falta de recursos en la delegación: "No se entiende que las taquillas del teatro no abran por la mañana o que las asociaciones tengan tan limitado el uso de instalaciones por falta de personal y que la única respuesta de la delegada a todas las peticiones sea que no hay dinero en el Ayuntamiento".