El PP acusa al Gobierno municipal de tener a la ciudad abandonada

Dos ediles miembros del PP local ofrecieron en la mañana de ayer una rueda de prensa repasando la actualidad de Chiclana y mostraron su preocupación por el estado de la ciudad. En este sentido, el exdelegado de Participación Ciudadana, Juan Carmona, señaló que "el PP tiene que hacer y demostrar mientras que el partido socialista sólo habla de cara a la galería y no hace nada". Asimismo, Carmona recordó la campaña 'Díselo a tu concejal' que iniciaron desde su partido en el mes de marzo y en la que han recogido firmas por distintos barrios y barriadas de Chiclana, tanto del centro como de la periferia, así como han plasmado en el pleno municipal las quejas y peticiones de los ciudadanos.

En este sentido, Juan Carmona recalcó que "a través de esta campaña hemos estado en contacto con los ciudadanos y ellos nos dicen que la delegada de Vías y Obras, Cándida Verdier no aparece por allí". Asimismo, señaló que "el Partido Popular cuando ha estado en el Gobierno ha actuado, ha hecho y ha demostrado, mientras que el PSOE sólo habla y no hace nada". Además, Juan Carmona recordó que la Delegación de Participación Ciudadana tiene que estar en contacto directo con los ciudadanos, recogiendo las peticiones de éstos.

Por su parte, Nicolás Aragón, actual edil del PP, también acusó al Gobierno Municipal de "estar de cara a la galería y no hacer nada por la ciudad". "El sentimiento generalizado que existe en la ciudad es que está abandonada. En nuestra labor de oposición estamos en contacto diario con los ciudadanos y ese sentimiento de abandono es lo que percibimos", aseguró, añadiendo que "se nota que hemos pasado el ecuador del periodo corporativo y que estamos cada vez más cerca de las elecciones".

En este sentido, Nicolás Aragón expresó que el pintado de los colegios y el mantenimiento del acerado de la ciudad se ha hecho desde años y que es un deber del Ayuntamiento, ya que está dentro de las labores municipales. "La eliminación de barreras arquitectónicas es un proceso que se lleva haciendo desde hace años, ya que Chiclana es una ciudad muy grande y no se puede hacer todo a la vez porque no hay presupuesto, por lo que el PSOE no ha innovado en esto", denuncia Aragón.

Al igual que Juan Carmona, Aragón criticó a la delegada de Vías y Obras, afirmando que "está dedicada a su cargo orgánico dentro del Partido Socialista y en su trabajo de controlar a los concejales más noveles. En cuánto a sus funciones, ni está ni se le espera".

Por último, el edil del PP denunció el presupuesto destinado para el arreglo de la vía del Fontanal, así como la excesiva publicidad que le han dado desde el Gobierno municipal al arreglo de carriles y caminos rurales con motivo de la vendimia.