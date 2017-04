El PP culpa al Gobierno municipal de la ausencia de los trece policías

El concejal del PP José Manuel Lechuga, felicitó a las cofradías de Chiclana, "por haber tenido una de las mejores Semana Santa que se recuerdan", así como a los hosteleros. No obstante, indicó que "si hay que analizar el trabajo del Gobierno municipal todo puede resumirse en un titular como cofradías 10, PSOE y Ganemos 0; porque el Gobierno local no ha estado a la altura en cuanto a trabajo y entrega".

Lechuga tras criticar la supresión del Requiém durante esta Semana Santa, hizo alusión a las bajas de los trece policías locales durante Semana Santa "cuestión que es responsabilidad del Gobierno que lidera el PSOE, que no ha gestionado con previsión, prevención y tiempo, lo que ha hecho que tengamos una Semana Santa insegura y con problemas de tráfico, un lujo que no se puede permitir Chiclana. Afortunadamente no ha pasado nada, pero así no podemos seguir"., dijo.

El edil popular reseñó que "en la misma línea de las carencias motivadas por falta de trabajo, iniciativa e ideas, otro aspecto en contra es que no ha habido ningún estreno ni se ha avanzado en la dotación de infraestructura de nuestra Semana Santa. Por ejemplo, no se han estrenado nuevos palcos en la carrera oficial de la calla la Plaza ni en la de la parroquia. Esto muestra que mientras las cofradías van avanzando, la labor del equipo de Gobierno se estanca", aseguró.