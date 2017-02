El PP exige al Gobierno local que informe sobre las obras en el Centro Cívico Matadero

El PP denuncia "las trabas que está poniendo el Gobierno municipal de PSOE y Ganemos al trabajo de los grupos municipales de la oposición, como muestra el ejemplo del caso de las obras del Centro Cívico Matadero".

La formación popular censura que "el Gobierno municipal ni deja visitar ni facilita la información solicitada por los cauces establecidos sobre esta infraestructura". Así, la secretaria general del PP, Ana Domínguez, afirma que "desde octubre del 2016 venimos solicitando al Ayuntamiento visitar las obras del centro cívico, después de que nuestras peticiones de información realizadas hasta la fecha no obtuviesen respuesta".

Señala que "ante la falta de contestación por parte del equipo que encabeza José María Román, que se caracteriza por un oscurantismo y una falta de transparencia impropias de los tiempos que corren, volvimos a solicitar el pasado 25 de enero que se nos permita realizar una visita a las instalaciones".

Además, asegura que tras dejar pasar unos días más, "finalmente, el PP ha decidido denunciar la situación públicamente, para ver si así se respeta nuestra labor de oposición y se nos facilita el acceso a la información, como garantes que somos de que se respeten y se defiendan los derechos y el interés general de la ciudadanía de Chiclana".

En palabras de la secretaria general popular, "pedimos al Gobierno local que haga un ejercicio de transparencia y comunicación, no ya con el PP, sino también con los chiclaneros, y dé a conocer en qué fase se encuentran las obras de este proyecto y cuál es la fecha prevista para su finalización y apertura, pues no hay que olvidar que este proyecto, trabajado y puesto en marcha en el anterior periodo corporativo por el Gobierno del Partido Popular ya tenía que estar totalmente finalizado y en funcionamiento. No entendemos qué ha sucedido para que se esté privando a Chiclana y a los colectivos y entidades de la localidad de su disfrute".