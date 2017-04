"El PP de Chiclana no tiene crédito para hablar del Grupo Minerva"

La portavoz del Gobierno municipal, Cándida Verdier (PSOE), ha remarcado el "ridículo" que supone el anuncio de la propuesta que el PP quiere llevar al próximo pleno en relación a la exención de uniformidad de los integrantes del Grupo de la Policía Local Minerva contra la volencia de género. En concreto, la concejala socialista cree que forma parte del "descontrol en el que vive permanentemente el PP, el hecho de que pida una cosa que viene desarrollándose, en los términos en los que lo piden, desde hace más de un año, concretamente, desde el 7 de marzo de 2016".

Para la portavoz del Gobierno municipal, "el nuevo PP que lidera Andrés Núñez, en ese afán desaforado por estar a diario en los medios de comunicación, mete la pata cuando demanda al Ayuntamiento que solicite una medida que ya está ejecutándose".

Añade que "no sé si es descontrol, desconocimiento, o precipitación porque ayer no había otra cosa para salir en los medios; lo que sí sé es que hacen el ridículo", ha señalado la concejala socialista. "Desde marzo del pasado año están dispensados del uso del uniforme los cinco miembros de la unidad, por lo que no tiene sentido que el pleno pida una cosa que ya existe", ha explicado Verdier.

Según laportavoz, el PP con el Grupo Minerva "tiene una espinita clavada desde los dolorosos acontecimientos de la Casa de Cultura, cuando disolvió la unidad y no hizo nada por mantenerla. Ahora da la sensación de que quisiera anotarse algún tanto y de, alguna manera, lavar su imagen, sin caer en la cuenta de que pretende cosas que ya son realidad", dijo la portavoz del Gobierno. Además, ha señalado que el 30 de noviembre se envió a la Subdelegación del Gobierno un escrito para renovar la autorización de la exención de la uniformidad de los cinco integrantes de la unidad contra la violencia de género para este año 2017, por lo que no entiende "qué es lo que el PP quiere que pida el pleno".