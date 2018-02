PCSSP realiza nuevas denuncias sobre el proyecto de la EDUSI

Por Chiclana Sí Se Puede (PCSSP) ha denunciado una vez más la "nefasta gestión del PSOE y de Adrián Sánchez con la EDUSI". Este grupo municipal habla del último intento del Ayuntamiento por acceder a los fondos de la Estrategia DUSI, con "un documento aprobado el 17 de noviembre y ratificado el 23 de noviembre, "pero que para nuestra sorpresa resultaron ser documentos diferentes". Según el portavoz de PCSSP, Daniel Martín, "nos encontramos en un Pleno con un documento en lamentables condiciones y luego nos vuelven a convocar con la excusa de ratificar el documento ya maquetado de manera correcta, asegurándonos, con un documento oficial, que no había sufrido cambios en la redacción". Según este grupo, "el documento que finalmente llegó a nuestras manos tiene modificaciones sustanciales, con añadidos que no han sido aprobados por nadie, lo que quiere decir que el Pleno ha vivido una estafa democrática".

Según afirman desde PCSSP, "nuestro deseo es que nos den esos fondos, de unos 12 millones de euros, fundamentales para el desarrollo de nuestra ciudad, pero no podemos hacer otra cosa más que denunciar esta situación de incompetencia tan grave, donde se nos engaña a toda la ciudad por el mero hecho de no ser capaces de hacer el trabajo bien desde el primer momento". Igualmente, expresan su temor por "la pérdida por tercera vez de este dinero por culpa de no tomarse en serio lo que es el pan de los chiclaneros".

Por todo ello aseguran que publicarán todos los documentos en las redes sociales, "donde toda la ciudadanía, incluida la prensa, podrá tener acceso a la documentación de la EDUSI, algo que el equipo de gobierno nunca hace, trasladar a la gente lo que se está haciendo. Nosotros creemos que la transparencia es fundamental y más en estos casos". Inciden en que no se transmite hasta hoy esta información porque "para variar, el PSOE no transmite la información de manera inmediata, sino que las esperas para obtener información supuestamente pública son extensísimas, haciendo el trabajo muy difícil, algo también muy grave".

Por último, desde PCSSP se exige el cese de Adrián Sánchez, "responsable último de este proceso, ya que el PSOE no puede seguir protegiéndole por un voto en el Pleno que les asegure seguir aprobando lo que les de la gana. Exigimos responsabilidad, ya que estamos convencidos de que cualquiera es capaz de hacer este trabajo infinitamente mejor que Sánchez".