La ONCE pone en marcha un circuito para concienciar de las dificultades de los invidentes

El alcalde, José María Román, y la consejera territorial de la ONCE, Milagros Rodríguez, asistieron ayer al acto conmemorativo de la Semana de la ONCE, que se ha celebrado en la plaza de Las Bodegas. Un acto, que también ha contado con la presencia de las delegadas municipales de Salud y Mujer, Mª Ángeles Martínez y Pepa Vela respectivamente, y el director de la ONCE en Chiclana, José Manuel Barroso.

En este sentido, bajo el lema 'Tú y yo tenemos mucho que ver', a lo largo de la presente semana se están desarrollando distintos actos en la provincia, destacando la actividad que se ha desarrollado hoy en Chiclana, en la que se ha expuesto diferente material de acceso a la información para personas con discapacidad visual, sistema Braille y material del Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Técnica (CIDAT). Asimismo, la ciudadanía ha tenido la oportunidad de conocer el día a día de las personas con discapacidad visual, ya que se ha llevado a cabo un circuito de movilidad con bastón y antifaz a lo largo de la plaza de Las Bodegas, mientras que en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal pueden disponer de una guía en Braille, que fue presentada recientemente.

Román ha recordado la publicación de distintos cupones de la ONCE sobre Chiclana, la playa de La Barrosa, el VII Centenario de la ciudad, así como el reconocimiento a la ciudad por la eliminación de barreras arquitectónicas e infraestructuras adaptadas para personas con movilidad reducida. Por su parte, la consejera territorial de la ONCE ha explicado que "el objetivo de esta Semana es lograr una sociedad más igualitaria y justa", agradeciendo adema´s la implicación en esta iniciativa del CEIP La Barrosa.

La Semana de ONCE, que se prolongará hasta el próximo domingo bajo el eslogan 'Tú y yo tenemos mucho que ver', cuenta con distintas actividades planificadas fuera de los centros ONCE, con el fin de acercarse aún más a la sociedad y a los ciudadanos.