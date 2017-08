Mercedes Estrada sigue reclamando la custodia de su nieta, en preadopción

Como ya publicara este medio hace un año, Mercedes Estrada, una chiclanera de 49 años, lleva pidiendo desde hace dos años la custodia de su nieta que se encuentra en periodo de preadopción con una familia de Granada. La Junta de Andalucía se hizo cargo de la menor poco después de nacer, en marzo de 2015, debido a la drogadicción de la madre de la pequeña.

Por aquel entonces, la Junta valoró a Mercedes como persona no 'idónea' para tener a la niña poco después de su nacimiento. Por esta razón, la menor ha estado a cargo de esta administración hasta la fecha. En este sentido, Mercedes denuncia que "no entiendo por qué desde un primer momento no han dejado a mi nieta conmigo. Si yo soy apta para cuidar a mi otra hija menor, también lo soy para cuidar a mi nieta". Según afirma, ella no ha tenido ningún tipo de problema con la Justicia.

Cabe recordar que, el pasado año, un juzgado de Cádiz le concedió un nuevo régimen de visitas de dos días a la semana para poder ver a la menor, así como resolvió la aptitud de la abuela para hacerse cargo de la pequeña declarándola 'idónea'.

No obstante, desde el pasado mes de febrero, la niña se encuentra con una familia en periodo de preadopción en Granada. Por este motivo, Mercedes va hasta la capital granadina todas las semanas para visitar durante dos horas a su nieta. "Aunque yo voy encantada porque estoy deseando ver a mi nieta, esta situación no me permite tener un trabajo fijo. Son muchos gastos, el traslado a Granada y la pensión todas las semanas. A esto hay que añadir que tengo que dejar a mi otra hija menor con algún familiar en Chiclana", manifiesta.

Mercedes reivindica que se está perdiendo los años más bonitos de la pequeña y reclama una mayor agilidad en la Justicia para asuntos tan delicados como estos. Asimismo, señala que "mi abogada me ha dicho que tengo que esperar a que se celebre el juicio, pero yo no puedo esperar más, mi nieta le está cogiendo cariño a esa familia y ellos a ella. No es justo para la niña", y añade que "esta situación no es la más adecuada para mi nieta, ya que en invierno tiene que perder días en la guardería para que yo la vea. Es un trastorno para ella".

En la actualidad, por recomendación jurídica, Mercedes vive con otra hija menor en una casa a las afueras de Chiclana, ya que así no estaría en contacto con su hija drogodependiente. "Siempre he hecho todo lo que me han aconsejado para recuperar a mi nieta. He dejado mi casa para ir a vivir con mi otra hija al campo, pero no puedo esperar más, mi nieta se hace mayor y no está conmigo", lamenta. Mientras tanto, se espera fecha para la celebración del juicio que decida la custodia de la menor.