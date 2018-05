El Mercado de Abastos acoge la undécima Muestra de la Gastronomía de Normandía

El Mercado de Abastos acoge un año más la Muestra de la Gastronomía de Normandía, que en esta ocasión cumple su undécima edición. Así pues, siete estudiantes de la Universidad Politécnica francesa de Cherburgo, junto a dos de sus profesores, dan a conocer los productos más típicos de su región a todas las personas usuarias del Mercado.

Este proyecto nació con la intención de completar la formación académica de técnicas de comercialización de los alumnos y tiene como objetivos seleccionar productos de Normandía, promover el conocimiento y el intercambio de estos productos, tantos franceses como chiclaneros en sus respectivas ciudades de origen y dar a conocer la comarca a nivel turístico y cultural.

Para ello, estos siete estudiantes de la universidad francesa se encargan de ofrecer en el Mercado de Abastos degustaciones de los productos típicos de la Baja Normandía, entre los que destaca el camembert, originario de esta región gala y que goza de denominación de origen, sidra de manzana, licores calvados, galletas tradicionales de mantequilla, patés de oca, cerdo y pescado.

"Darle la bienvenida a los amigos de Cherburgo, que durante los últimos once años llevan realizando este intercambio cultural con Chiclana", ha expresado el alcalde, José María Román, quien ha destacado que "no solo podemos disfrutar de sus productos, sino que allí también podrán hacerlo de los nuestros". "Pero no se queda ahí la cosa, puesto que estamos trabajando para estrechar los lazos entre ambas ciudades, lo cual sería muy interesante para los estudiantes, ya que facilitaría el intercambio entre Chiclana y Cherburgo", ha indicado.