Marea Blanca pide que no se cierren en verano los centros de salud

El movimiento por la mejora de la Sanidad Pública denominado Marea Blanca continúa creciendo en la provincia después del acto de constitución en Chiclana el pasado 16 de febrero presentado por el portavoz de este colectivo, Antonio Vergara.

En este sentido, Marea Blanca chiclanera se reunió recientemente para continuar con el trabajo y el impulso que han tenido tras la multitudinaria manifestación del pasado día 19.

En esta reunión, las personas asistentes debatieron extensa y detalladamente de las numerosas deficiencias sanitarias de las que consta el sistema en nuestra localidad, "todas ellas derivadas de las políticas de austeridad y recortes aplicadas por los gobiernos central y autonómico". Asimismo, también se plantearon en la discusión otro tipo de cuestiones cuya competencia es exclusivamente municipal y que estudiaran para trazar líneas de trabajo.

De todo ello, Marea Blanca Chiclana transmitirá a Cádiz dos reivindicaciones concretas para que se negocien inmediatamente con los responsables de Sanidad en la provincia de Cádiz. "Inmediatamente, porque ambas medidas urgen y sólo dependen de la voluntad política", señalan desde dicho movimiento social.

Por un lado, exigen que los centros de salud de Chiclana no cierren por las tardes en verano como son los casos de los ambulatorio de Jesús Nazareno y Padre Salado "debido a que no se cubren las vacaciones del personal, ocasionando la saturación del sistema público en unos meses en los que la población se triplica. Esto, además, también afecta al servicio de rayos X en el centro de especialidades de La Longuera, que no se presta por las tardes por el mismo motivo".

Por otro lado, reclaman con urgencia la necesidad de un Plan de Refuerzo en verano para que haya más ambulancias durante la época estival, "por el mismo motivo que la anterior reivindicación: un municipio turístico con un crecimiento poblacional desproporcionado no puede atender tanta demanda con únicamente dos ambulancias".

De esta manera, Marea Blanca Chiclana se lanzará también a las calles en un campaña informativa a la ciudadanía para dar a conocer estas y otras cuestiones. Por último, la organización recuerda que es un movimiento "asambleario, democrático y abierto" e invitan a toda la ciudadanía a participar en sus reuniones, siendo la próxima el 20 de abril en el Centro Cívico Municipal El Cerrillo, en El Pilar.