Manuel Warletta, Jesús Romero y Juan Moreno encarnarán a los Reyes Magos

La ciudad ya cuenta con sus Embajadores de la Ilusión tras darse a conocer ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento los nombres de las personas que han sido designadas para encarnar a los Reyes Magos, el Cartero Real y la Estrella de Oriente, quienes formarán parte del cortejo con motivo de la Cabalgata del próximo cinco de enero.

De esta manera, el Rey Melchor será encarnado por el maestro chiclanero Manuel Warletta García; el Rey Gaspar será el empresario Jesús Damián Romero Montalbán, mientras que el Rey Baltasar será el empresario Juan Moreno Tocino. Por su parte, la Estrella de Oriente será la bloguera y responsable de 'Cocina para todos', María del Carmen García Butrón 'Mery' y el Cartero Real estará representado por guitarrista, compositor y cantautor Juan José Alba Marcial.

El alcalde, José María Román, ha felicitado a estos cinco chiclaneros por su nombramiento como Reyes Magos, Estrella de Oriente y Cartero Real, así como a la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, presidida por Juan Jesús Sánchez, por "la formidable labor que desempeña para que ningún niño de la ciudad se quede sin juguetes el próximo 6 de enero". Asimismo, señaló que, a partir del próximo jueves, momento de la proclamación, "comenzaréis una etapa muy bonita e ilusionante".

Manuel Warletta García(1951) ha desempeñado la labor de maestro de 1972 a 2016 en varios centros educativos. Durante estos 44 años de docencia, ha estado destinado en los colegios chiclaneros de Nuestra Señora de los Remedios, Isabel la Católica, Atlántida, García Lorca y José de la Vega, en este último, durante los últimos 32 años, 16 de los cuales como director. Aficionado al Carnaval, el teatro, sobre todo, a nivel infantil, Manuel Warletta está casado y tiene dos hijos, el mayor Secretario Judicial y la pequeña médico. Además, tiene una nieta.

"Cuando hace unos días me tendieron una trampa sudaba más que ahora, pero fue un momento muy especial y agradable, porque se trata de una gran ilusión que a cualquier persona de Chiclana le llena", dijo el que será Rey Melchor.

Jesús Damián Romero Montalbán(1956) es gerente del grupo de empresas Hierros Montalbán y Sánchez, S.L., Hierros Conil La Janda, S.L., y Hierros y Suministros Cartuja, S.L. Actualmente es vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Chiclana y presidente de la Entidad Urbanística del Polígono de Pelagatos. "La sensación de saber que voy a ser Rey Mago es algo que resulta inexplicable y me imagino que, una vez vaya en la carroza, será algo que no se me olvidará en la vida", dijo.

Juan Moreno Tocino (1945), es presidente del Consejo de Administración y máximo responsable de la empresa de fabricación de pastelería tradicional Inés Rosales. Es licenciado en el Centro Superior de Estudios Empresariales de Madrid, diplomado en Dirección de Empresas Agroalimentarias y de la Cadena Agroalimentaria en San Telmo.

Como marino mercante trabajó en diversas navieras nacionales e internacionales, además de ser director de fabricación de empresa Metalúrgica de Valencia, director de producción de fábrica textil de Sevilla y gerente de fábrica de pastelería industrial de Écija. "Cuando me llamó el alcalde, fue una sensación de absoluta gratitud, ya que podré sentirme aún más cerca de mi pueblo", expresó.

Juan José Alba Marcial (1986) es guitarrista, cantautor y compositor. Comenzó a muy temprana edad con el toque y el cante, consiguiendo premios como el Nacional de Cante de Paterna o el premio Revelación en el Certamen Internacional de la Guitarra Flamenca de Jerez, con tan solo 13 años. Actualmente está preparando su primer disco en solitario, compuesto por canciones propias, en el que plasmará todo lo que ha absorbido a lo largo de su recorrido. "Este año recibo el regalo de Reyes Magos con anticipo. Desde que me dijeron la noticia, estoy como un niño, ya que he vuelto a la infancia".

María del Carmen García Butrón 'Mery' (1994) es graduada en Enfermería por la Universidad de Cádiz y máster en Pastelería Profesional. En 2012 decidió embarcarse en el mundo culinario junto a su hermano Juan Manuel, al abrir un canal en Youtube llamado 'Cocina para Todos'.

Mery García, que no ha podido asistir al acto por encontrarse en un certamen gastronómico en Jaén, ha enviado un mensaje a través de un video, en el que ha expresado que "será un año muy especial para mi, ya que voy a pasar momentos inolvidables junto a muchos chiclaneros".