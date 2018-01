Madre Coraje busca voluntarios para su tienda de Chiclana

La ONG Madre Coraje ha puesto en marcha la campaña 'No hay excusas, haz voluntariado', una iniciativa que, entre otros objetivos, persigue el de "buscar personas solidarias que quieran dedicar parte de su tiempo a lograr un futuro más justo con acciones muy concretas, entre las que destaca, de forma urgente, la necesidad de contar con voluntarios para atender la tienda de esta asociación en Chiclana".

Esta campaña, enmarcada en un proyecto financiado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, gira en torno a la idea de que "trabajar, tener hijos, estudiar y, en general, tener poco tiempo, no es excusa para no contribuir a mejorar el mundo". "Para las cosas importantes siempre sacamos tiempo y no hay nada más importante que mejorar la vida de mujeres, hombres y niños que viven en situación de pobreza", explica Isabel Palma, responsable de Voluntariado de Madre Coraje.

De esta forma, Madre Coraje ofrece acciones y actividades muy concretas que cada persona, según su perfil, interés personal, disponibilidad, etc., como clasificar material, atender las tiendas de la ONG, cultivar una parcela, apoyar acciones educativas, idear y preparar un proyecto de cooperación, animar a la ciudadanía a hacerse colaboradores..., unas acciones que persiguen importantes fines sociales en España, Perú y Mozambique.