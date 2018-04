Luz verde a la petición de apertura de grandes supermercados en verano

Los grandes establecimientos de alimentación entre Los Gallos y hasta La Barrosa (Mercadona, Lidl o Supersol, entre otros) podrían abrir sus puertas los domingos y festivos este verano, así como en Semana Santa, si la Junta aprueba declarar a Chiclana como municipio de gran afluencia turística.

El Pleno extraordinario que se celebró ayer dio el visto bueno a esta medida con los votos favorables de los 12 concejales del Gobierno municipal (PSOE y Ganemos) y del edil no adscrito y ex concejal del PP Nicolás Aragón, frente la abstención del PP y los votos en contra de IU y PCSSP (Por Chiclana Sí Se Puede).

La oposición dice que no se generará empleo y que perjudicará a pequeños comerciantes

Al término de la sesión plenaria, desde el Ayuntamiento ya se cursaba la petición a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía para que permita que las grandes superficies de alimentación tengan plena libertad para determinar los días y horas de apertura al público en periodos de importante llegada de turistas como el verano, entre el 1 de julio y el 15 de septiembre.

Cabe recordar que este punto se quedó sobre la mesa en el anterior Pleno municipal al señalar IU que los informes aportados por el delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez (Ganemos), estaban incompletos.

En la repetición de la sesión plenaria, Adrián Sánchez reiteró que "año tras año, podemos comprobar cómo se triplica la población durante el verano, por lo que, a petición de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, creemos necesaria la catalogación de zona de gran afluencia turística". Además, señaló que la libertad de horario de las grandes superficies "generará dinamización en la economía local y empleo".

En esta línea, el alcalde, José María Román, redundó en que "se trata de una propuesta que llevamos a Pleno a raíz de la solicitud que nos ha trasladado la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería", añadiendo que "si esta iniciativa no fuera apoyada por los empresarios locales, provinciales y el sector económico, no vendría a Pleno". Así, subrayó que "hablamos de una iniciativa propuesta por los empresarios, no solo a este Gobierno municipal, sino también al Partido Popular, que es libre de apoyarla o no", aseguró en su intervención el regidor chiclanero.

No obstante, los grupos de la oposición en bloque coincidieron en mostrar su malestar con la gestión de Adrián Sánchez al frente de la Delegación de Fomento, que calificó de "nefasta" y al que considera "incapacitado" para dirigir ese área municipal.

Por un lado, el portavoz del PP, Andrés Núñez, manifestó que la apertura de las grandes superficies en verano "puede generar empleo, pero también puede afectar a los pequeños comercios a los que no se les ha pedido su opinión". Añadió que en un principio su grupo estaba a favor de la medida, si bien justificó optar por la abstención "por la desconfianza que genera el señor Adrián Sánchez". Del mismo modo, incidió en "la mala imagen" que ha proyectado el Ayuntamiento "y que no sabe hacer las cosas" por la repetición de este punto en el Pleno, así como en el caso de la petición de los fondos Edusi (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado). Al igual que IU y PCSSP, recriminó a Sánchez que "encima eche la culpa a la oposición de que vuelva este punto al Pleno".

Así, Roberto Palmero (IU) tildó de "bastante grave" la aprobación de la libertad de horarios para los grandes supermercados tras asegurar que se destruirán puestos de trabajo porque perjudicará a los pequeños comercios. En este sentido, afirmó que, tras entrevistarse con responsables de tiendas en la zona de la playa, "se echaron las manos a la cabeza, ya que les va a afectar en las ventas durante los domingos. Además, declaró que CCOO, UGT y Facua-Consumidores expresan en sus informes enviados a la Delegación de Fomento que la medida repercutirá negativamente en el empleo.

Daniel Martín (PCSSP) coincidió en este último planteamiento y tildó la propuesta de "liberalizadora y de derechas, puesto que afecta a los pequeños y medianos comerciantes, quienes generan más empleo. Por tanto, se destruyen puestos de trabajo, según señalan distintos estudios".

Con todo ello, el Gobierno municipal ya ha iniciado el "papeleo" administrativo y ve muy probable que esta iniciativa entre en marcha este mismo verano. De ser así, a buen seguro que tendrá una especial incidencia en los consumidores y en el personal que trabaja en los gigantes de la alimentación entre los Gallos y La Barrosa.