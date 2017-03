Intervención niega que haya dos millones sobrantes de 2016

Tras el último capítulo del enfrentamiento que mantienen Gobierno y oposición sobre el estado de las cuentas municipales y la necesidad o no de medidas para poner solución a la actual situación, y concretamente respecto a las recientes manifestaciones en las que la concejala del PP, Ascensión Hita, acusaba al equipo de gobierno de subir el IBI pese a la existencia de dos millones de euros sobrantes de gastos resultantes de la liquidación del presupuesto 2016, la Intervención municipal ha emitido un informe aclaratorio.

En dicho escrito, el interventor municipal explica que "solicitado por el delegado de Hacienda informe sobre las declaraciones del Partido Popular respecto de la liquidación del ejercicio 2016, concretamente sobre el importe de dos millones de euros que dice han sobrado del ejercicio, así como sobre el ahorro que supone el período de carencia establecido por el Ministerio de Hacienda de los préstamos de pago a proveedores al que este Ayuntamiento podrá acogerse, y que cifra en 10 millones de euros, tengo a bien emitir el presente a los efectos de que sirva de aclaración", y explica que, en relación con la liquidación del ejercicio 2016 a través de un informe emitido por él mismo, "se desconoce de dónde obtiene la cifra sobrante de dos millones de euros, así como se llama la atención sobre la expresión utilizada 'sobrante', que a oídos del receptor profano en esta materia, puede interpretar que se trata de un dinero que ha sobrado, cosa absolutamente incierta y alejada de la realidad".

Destaca que la medida del Ministerio sobre el pago a proveedores exige un plan de saneamiento

"Los datos del ejercicio 2016, como se recoge en el informe citado -continúa el interventor- han mejorado determinados ratios respecto del ejercicio anterior, sobre la base de un presupuesto prorrogado". "No obstante -se incide desde Intervención- empeora notablemente el Remanente de Tesorería para gastos generales, que es la magnitud que viene a recoger la salud económico financiera de la entidad a lo largo de toda su vida y que se compone de factores sumatorios positivos, esto es: los fondos líquidos existentes a final del ejercicio, más los derechos pendientes de cobro mas los saldos de cuentas no presupuestarias, al cual se le restan la suma de las obligaciones pendientes de pago más los saldos acreedores de operaciones no presupuestarias. A la cantidad resultante de esta operación se le realiza el ajuste de provisión de los derechos de dudosa o imposible recaudación y por último se le resta a dicho resultado el importe del remanente o saldo positivo de aquellos gastos que tienen financiación concreta y afectada".

En esta línea, el interventor reitera que "aunque esto puede resultar difícil de entender, es lo que finalmente proporciona la situación económica del Consistorio, un resultado negativo en 16,6 millones de euros, y por tanto 5,2 millones peor que el del ejercicio anterior. Este importe viene a ser muy similar al calculado por la Tesorería municipal como déficit de tesorería". "En conclusión, no se puede afirmar que sobre absolutamente nada. El esfuerzo de contención del gasto y la mejora en la realización de los derechos que se haya producido en el ejercicio y que ha determinado un resultado presupuestario del ejercicio positivo en 1,2 millones de euros, si es a esto a lo que se refiere, no ha redundado en la mejora del déficit final de la entidad que, como bien se ve, ha empeorado, dado que los fondos líquidos son menores, la provisión de dudoso cobro es mayor y las obligaciones pendientes de pago algo mayores".

Por otra parte, respecto a la medida anunciada por el Ministerio de la carencia de tres años para los préstamos de pago a proveedores, la comunicación remitida al Ayuntamiento, según explica el interventor, "indica que se encuentra dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la medida al tener remanente de tesorería negativo en la última liquidación practicada. La carencia se refiere únicamente a la amortización y el acogimiento a la misma requiere la aprobación de un Plan de Saneamiento a cinco años del remanente negativo".