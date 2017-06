IU reclama un cambio de delegado para gestionar la Edusi

El concejal de IU Roberto Palmero ha salido al paso de las declaraciones del alcalde, José María Román (PSOE), sobre la perdida de la subvención de 10 millones de euros en la segunda convocatoria de la Edusi (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado).

"Román no ha dado ninguna explicación que nos convenza, la realidad es que se ha hecho dos veces seguidas la misma gestión y hasta ahora no ha servido para nada", ha afirmado al respecto y seguidamente ha exigido al alcalde que delegue "desde ya" los trabajos de la subvención en otro concejal.

Así las cosas, como ya hiciera la formación al conocer que Chiclana ha perdido por segunda vez la subvención, Palmero ha vuelto a pedir la "dimisión o cese" del delegado de Fomento, Adrián Sánchez (Ganemos-Chiclana), porque "no ha sabido gestionar esta oportunidad para Chiclana y nos ha hecho perder quince millones de euros para invertir en el desarrollo de la ciudad". Del mismo modo también ha exigido a José María Román que "se haga responsable de lo que está ocurriendo y actúe" porque "no podemos seguir perdiendo dinero a costa de que el PSOE quiera mantener la mayoría en el Pleno".

Por otra parte, el concejal de IU ha querido replicar a Román que la oposición "no tiene que hacerse responsable de los errores de su Gobierno y hemos entendido que nuestra portavoz, Ana Rodríguez, no tenía motivos para desplazarse a Madrid para conocer las razones de la denegación de la solicitud". Y ha expresado que, para Izquierda Unida, "no hay necesidad de seguir gastando más dinero público porque se ha perdido dos veces la subvención y, además, el proyecto ya contaba con el voto favorable por unanimidad de toda la Corporación, a pesar de que nunca nos han hecho partícipes del documento como hemos reclamado en multitud de ocasiones".

Roberto Palmero ha continuado pidiendo la convocatoria de una junta de portavoces para "consensuar un giro en la forma de actuar" sobre este asunto y propone que que sean técnicos municipales los que trabajen en una tercera convocatoria de la subvención en vez de una empresa externa.