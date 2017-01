IU tilda de "lavado de cara" ceder el concurso de la Chiclanera Mayor

Ante la reciente noticia del equipo de Gobierno en la que explicaban la decisión de traspasar la responsabilidad del concurso de la Chiclanera Mayor y sus damas a una asociación, en concreto la Asociación de Chiclaneras, la concejala de IU y representante de la formación en el Consejo de las Mujeres, Susana Rivas, ha lamentado que "se vuelva a perder la oportunidad del debate para llegar a un consenso entorno a este asunto con la excusa de dar cumplimiento al pacto de Gobierno entre PSOE y Ganemos". Así ha expresado el desacuerdo de Izquierda Unida en cuanto a esta decisión del Ejecutivo local.

Además, la concejala de Izquierda Unida ha calificado la medida de "lavado de cara" para "continuar celebrando un concurso que, tal y como está establecido hasta ahora, perpetúa prácticas discriminatorias hacia las mujeres a través de estereotipos de género sin que el Ayuntamiento asuma esa responsabilidad".

Y ha recordado que las ocasiones en que ha surgido el debate sobre este tema en el Consejo de las Mujeres "se ha planteado como un cambio en favor de un certamen igualitario, no como una idea radical. Lo que está claro es que no se puede trabajar en un Plan de Igualdad y, luego, no actuar en consecuencia".

En este sentido, Rivas ha señalado que quien están actuando de forma "radical" -aludiendo a la expresión utilizada por el delegado de Fiestas, José Vera, a la hora de valorar la opción de cambiar las bases del concurso-, es "el propio equipo de Gobierno". Explicando que la decisión se ha tomado "de forma unilateral, sin siquiera atender al Pacto de Gobierno" que recoge, literalmente, la creación de una mesa de estudio para la desinstitucionalización del certamen de Chiclanera Mayor.

"El propio Gobierno ha decidido que esta era la fórmula y a qué asociación vincular el concurso, es decir, ni se da cumplimiento al pacto, ni se esta permitiendo el debate de la sociedad para valorar la posibilidad de una representación igualitaria de nuestra ciudad", ha indicado la concejala de Izquierda Unida.

Para finalizar, Susana Rivas ha insistido en que la medida "es un simple lavado de cara del concurso con el que el Gobierno local opta por el camino fácil y evita responsabilidades y debates que no le convienen, a pesar de que este tema tenía que haberse planteado en un foro en el que fuesen los colectivos y las propias mujeres quienes lleguen a un consenso para adaptar el certamen a la actualidad".