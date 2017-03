IU exige la gestión municipal de las pantallas LED

El concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, Roberto Palmero, volvió a reclamar ayer la gestión pública de las pantallas LED instaladas en el municipio, argumentando que "podríamos aplicar más facilidades e impulsar empresas locales y autónomos, además de un mayor aprovechamiento de estos espacios para el interés público", una propuesta que la formación ya lanzó en 2013 cuando comenzó el proceso de licitación pública de este servicio.

"Ahora vemos cómo el tiempo nos ha dado la razón", afirmó el concejal, explicando que un decreto de Contratación "recoge varios incumplimientos muy graves por parte de la empresa concesionaria como el impago del canon por dos anualidades y la no instalación de dos de las cinco pantallas que recoge el contrato". Para Palmero estas cuestiones "son indicativo de la falta de diligencia y de control que tiene el Gobierno local del PSOE, al igual que anteriormente el PP, de los contratos públicos, ya que hasta que no han pasado casi cuatro años del primer incumplimiento, no se han tomado medidas". Y es que, según recordó ayer Palmero, en el contrato firmado en febrero de 2013 establecía un plazo de 90 días para la instalación de las cinco pantallas y aún faltan las previstas en la Avenida de Diputación y La Barrosa. Por otra parte, la resolución del decreto es aplicar una sanción económica de 4.890 euros por la deuda en cuanto al canon, que suma unos 12.000 euros entre 2015 y 2016, y la falta de instalación de dos pantallas en el municipio. Ante esto, el concejal cuestionó "cuál es el sentido de esta sanción si el propio informe recoge que existe una intencionalidad evidente por parte de la empresa concesionaria de no atender las obligaciones asumidas. No tiene sentido una sanción a modo de apercibimiento, ya que además el pliego de condiciones establece la resolución del contrato ante incumplimientos muy graves y en este caso tenemos dos".

Por todo ello, Roberto Palmero se dirigió al Gobierno local para pedir explicaciones sobre el expediente que, a su juicio, denota la "falta de diligencia y control sobre los contratos públicos" y pidió conocer "por qué no se siguen los mismos criterios con todas las empresas ante los incumplimientos de los pliegos de condiciones".

Para terminar, Palmero expresó "la oportunidad que tiene ahora el Gobierno municipal para rescindir este contrato, tal y como recoge el informe, y comenzar una gestión pública de las pantallas LED en la ciudad para darle un uso más eficaz y enfocado a impulsar nuestra ciudad, sus empresas y emprendedores". "No hay excusas para mantener este servicio en estas condiciones y seguir aumentando la deuda de la empresa concesionaria con el Ayuntamiento", finalizó.