IU denuncia la "falta de pluralidad" en Radio Chiclana

La portavoz del grupo municipal de IU, Ana Rodríguez, ha dado a conocer los resultados del reciente estudio que ha realizado el Consejo Audiovisual de Andalucía sobre el pluralismo político y la imparcialidad informativa de Radio Chiclana, una reclamación que interpuso este partido ante las quejas de "toda la oposición, que viene demandando desde hace tiempo mayor presencia en la radio municipal".

"Dado que el Gobierno hacía caso omiso a nuestras peticiones -explica Rodríguez- el Colegio de Periodistas de Cádiz y a la Asociación de la Prensa de Cádiz nos recomendaron acudir al Consejo Audiovisual de Andalucía y presentarles una reclamación". Así, este órgano ha analizado aleatoriamente siete informativos de Radio Chiclana, realizando un informe "muy exhaustivo" que concluye que "el reparto de tiempo de voz en directo es de un 50,99% para el Gobierno municipal y de sólo un 6,25% para la oposición; que teniendo como referencia a los actores políticos, el 83,90% del tiempo de voz es para el Gobierno, mientras que la oposición se queda con el 8,87%, repartido entre PP y Podemos, ya que IU directamente no aparece". Rodríguez añade otro ejemplo más y apunta que "si se tienen en cuenta la duración y porcentaje de las noticias, las que cuentan con presencia del equipo de gobierno son el 84%, mientras que el 12% es para la oposición".

"Las conclusiones que saca el CAA es que la radio municipal debe mejorar en objetividad y recoge que refleja un desequilibrio en el pluralismo político que afecta a los grupos de la oposición y más en concreto a IU", añade la edil.

Rodríguez ha dejado claro que "no tenemos ninguna valoración negativa que hacer de los profesionales de Radio Chiclana, porque entendemos que hacen su trabajo lo mejor que saben y lo mejor que pueden dentro de los medios, pocos y precarios, que tienen para trabajar". "Dicho esto, sí reivindicamos que una ciudad como Chiclana no puede desperdiciar un medio de comunicación que debe ser un servicio a la ciudadanía. Lo que nos importa de este informe no es el tratamiento que se le da a IU, sino que se perjudique a la ciudadanía, que no está recibiendo la calidad que merece de un medio de comunicación", señala.

La portavoz de IU ha insistido en que "llevamos pidiendo desde el inicio del periodo corporativo que la radio municipal cuente con una dirección, que sea un órgano colegiado. Es decir, que la radio municipal cuente, como también reivindica el Colegio de Periodistas de Cádiz, con un consejo de administración plural, ya que, a día de hoy, el encargado de dirigir la radio municipal es el concejal delegado del área, y nos parece que esto, en un ayuntamiento democrático y con un gobierno en minoría, no debe seguir ocurriendo".