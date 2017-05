IU califica de "temeridad" el uso de las gradas de Huerta Mata

El grupo municipal de Izquierda Unida, a través de la concejala Susana Rivas, ha pedido explicaciones al equipo de Gobierno (PSOE-Ganemos) sobre "cómo se utilizan las gradas del campo de fútbol de Huerta Mata, desde que instalaron las cubiertas, sin que las obras estuvieran recepcionadas por el Ayuntamiento".

Para la concejala, es una "temeridad" abrir instalaciones al público "sin contar con todas las garantías necesarias para la seguridad de los chiclaneros y chiclaneras". Centrándose en el caso de Huerta Mata, Rivas ha explicado que las cubiertas quedaron instaladas en enero, y hasta que se desprendieron a causa del viento hace dos semanas, ya habían sido reparadas en una ocasión anterior".

"Si no es lógico dar uso a un equipamiento sin recepcionar, menos aún lo es si en cuestión de meses hay evidencias de que esas cubiertas no eran del todo seguras", ha criticado la edil de Izquierda Unida, añadiendo que la mayoría de usuarios de estas instalaciones "ya habían percibido que las gradas no estaban bien orientadas en relación al fuerte viento de Levante que tenemos en esta zona y, posteriormente, la dudosa fijación de las cubiertas, si además las comparamos con las también recién instaladas en El Fontanal".

En este sentido, la concejala de Izquierda Unida ha insistido en pedir explicaciones, tanto al delegado de Deportes, José Vera, como al alcalde, José María Román, sobre "el uso del graderío y del mismo campo de fútbol o vestuarios, si las cubiertas no estaban recepcionadas, tal y como ha afirmado Vera en un medio de comunicación".

Además ha recordado que estas instalaciones de Huerta Mata "se utilizan a diario y durante la tarde entera, en gran medida por parte de las escuelas deportivas infantiles de fútbol de la ciudad", sin dejar de lado que "como hemos podido saber, en el momento del desprendimiento a causa del viento de levante había personal trabajando en el campo de fútbol".

También Susana Rivas ha pedido explicaciones al equipo de Gobierno "sobre la garantía de las instalaciones por los daños que ha causado". Por eso, ha incidido en la necesidad, por parte del delegado municipal de Deportes, de dar "una respuesta seria a los usuarios y usuarias de este equipamiento deportivo, así como a las personas que trabajan allí y sin olvidar al resto de chiclaneros y chiclaneras, que por respeto merecen que el dinero público sea bien invertido en nuestra ciudad".