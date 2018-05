El IES 'Poeta' acoge mañana el Concierto Mujeres Compositoras

El instituto Poeta García Gutiérrez continúa organizando actividades en torno a este efeméride. En esta ocasión, se trata de un concierto que lleva por título 'Mujeres Compositoras', que se desarrollará mañana, a partir de las siete y media de la tarde, en el salón de actos del propio centro educativo. Cabe señalar que la entrada será libre para todas las personas que quieran disfrutar de este espectáculo.

Tendrá un protagonismo especial en esta cita la Coral Polifónica Sancti-Petri, dirigida por Rafael Cepero Mesa, contando también con la presencia de artistas invitados como Eneri May y Maestros del Swing. Todos ellos interpretarán obras como 'Endecha española', 'Amores se van marchando', 'Qué sabes tú', 'Mi querida España', 'Arms', 'Last of days' o 'La flor de la canela', entre otras piezas.

De esta manera, el instituto Poeta García Gutiérrez prosigue con su programación a lo largo de este año para recordar el medio siglo de vida de este centro educativo por el que han pasado miles de chiclaneros.