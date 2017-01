Por un IBI Real alega contra unas cuentas "lesivas para la ciudad"

La Asociación Iniciativa Social por una Chiclana y un IBI Real ha dado a conocer los motivos por los que ha presentado alegaciones a los presupuestos municipales de 2017, en fase de aprobación.

Según los representantes de este colectivo, dichos recursos se han interpuesto contra los presupuestos por ser éstos a su juicio "lesivos para los intereses generales de los contribuyentes cumplidores con los impuestos, contrarios a los principios democráticos de participación, de una opacidad y falta de transparencia total y con unos errores detectados en su elaboración. Éstos son los motivos por los que esta asociación se ha visto abocada a tener que presentar reclamaciones, observaciones y alegaciones a dichos presupuestos no participativos, y que se han presentado tarde y mal elaborados".

En esta línea, desde el citado colectivo se lamenta que "comprobamos cómo el Gobierno municipal no ha hecho la tarea, tras un año y medio transcurrido, y además fuera del plazo legal. Nos presentan unos presupuestos mal elaborados, con errores, y donde no recogen absolutamente nada de todo aquello a lo que públicamente se comprometieron en la campaña electoral de las municipales de 2015, incluso nada de lo firmando en el convenio de colaboración, como la devolución del IBI cobrado indebidamente a los vecinos desde el año 2008".

"Ni el partido Popular durante los años que gobernó, ni el PSOE en el año y medio que lleva en el Gobierno -continúan criticando- han cumplido con lo prometido y firmado con esta entidad social. Es más, incluso la secretaria local del PSOE y el alcalde, José María Román, firmaron un Convenio de colaboración el pasado 4 de mayo, donde de nuevo se comprometían a llevar a cabo la revisión de los valores catastrales, la devolución del IBI cobrado de más a los contribuyentes, la eliminación de la tasa de la basura y la revisión de las Ordenanzas Fiscales, y nada de eso han hecho, y lo que es más grave aún, nada se contempla en los presupuestos para 2017".

La asociación cuestiona también que "tampoco se dice nada de la regularización catastral que se inició en septiembre 2015 y debió finalizar en diciembre 2015", e inciden en que "observamos en el expediente cómo el concejal de Hacienda, en el informe económico financiero que firma el 1 de diciembre, propone una previsión de subida del 0,4% en la tasa de basura para cubrir el coste del servicio, y sin embargo en el pleno del 16 de diciembre se aprueba una subida del 4% en dicha tasa".

Asimismo, advierten de que "en el informe del interventor de nuevo se ponen de manifiesto importantes advertencias hacia dichos presupuestos general para 2017. Algunas de sus conclusiones vienen siendo reiteradamente advertidas en éstos últimos cuatro años sin que los gobiernos municipales lo hayan corregido aún".

A la vista del presupuesto presentado, "tarde y mal elaborado, sin convocar reunión alguna de la mesa de los marcos presupuestos, ni de la Comisión Mixta del Convenio de Colaboración con esta entidad social, sin la mínima participación ciudadana, creemos que el concejal de Hacienda, Joaquín Guerrero, no debería seguir en el cargo", expresan, al tiempo que piden al PSOE que "si no podéis o no queréis cumplir vuestros compromisos, lo mejor es no comprometerse, porque no saben lo que se siente cuando se es tratado de la forma en la que están tratando a los vecinos de Chiclana", concluyen.