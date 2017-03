Grupos animalistas denuncian mala gestión en la recogida de animales

Diferentes asociaciones y colectivos animalistas han hecho publica una nota denunciando la situación que, según exponen, se está produciendo en la localidad en relación con la recogida de animales y el trato y cuidado que se da a éstos tras su retirada de las calles de la ciudad.

En este sentido, estos grupos, entre los que se encuentran las asociaciones protectoras de animales Gatosos, Siemprekontigo, Segunda Oportunidad, Nueva Oportunidad, SOS Peludos de Puerto Real, el partido animalista PACMA Cádiz, la Plataforma Ciudadana para la Protección y el Bienestar Animal de Puerto Real y Rescate Animal Medina Sidonia Arams, recuerdan la actuación llevada a cabo hace unas semanas en la que, "después de años de silencio, inacción y pasividad culpable ante lo que sucedía en una propiedad del Pago del Humo, el Ayuntamiento de Chiclana se encuentra con una denuncia que no puede eludir, al provenir de un Policía Local, y la Delegación de Salud se procura una orden judicial para que fuerzas del Seprona y la propia Policía Local irrumpan en esta parcela, donde se encuentran con 42 perros, tres gatos y tres equinos en condiciones deplorables, sedientos, hambrientos, esqueléticos".

Responsabilizan al centro de la muerte de una de las perras rescatadas en Pago del HumoExigen al Consistorio explicaciones y que cambie la concesión del servicio a otra empresa

Según explican los representantes de estas asociaciones, tras dicha actuación, que tuvo lugar el pasado 6 de febrero, la Delegación de Salud del Ayuntamiento distribuye los animales entre una asociación protectora local (15 perros), una residencia canina privada también local (20 perros) y envía los restantes, siete perros y tres gatos, a la perrera La Luna. "En esta última perrera ocurre lo inaudito -continúan relatando, incidiendo en que- los dueños de La Luna colocan en un mismo chenil a una perra bull terrier de 20 kg de peso, con una perra bretona, de ocho kg, con la consecuencia de que la bull terrier mata a la bretona. Algo inaudito porque es reflejo de la incompetencia de la gerencia de La Luna, o aún peor, reflejo de la inmoral indiferencia ante el dolor ajeno. Inaudito porque demuestra que no tenían sitio para acoger a estos animales. En la perrera La Luna no hay zona de cuarentena y estos desgraciados animales, que venían de un infierno, no estaban siendo observados adecuadamente. La negligencia es evidente, es indignante e inaceptable".

Ante tal situación, estos colectivos animalistas anuncian que "hemos pedido al Ayuntamiento que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de lo sucedido, y que los resultados de dicha investigación se hagan públicos", al tiempo que denuncian que "La Luna es una empresa privada, localizada en La Ina, una pedanía de Jerez. Esta perrera es la que la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento contrata una y otra vez, año tras año, para que se encargue de la recogida de animales abandonados en la ciudad. Y para que, cuando considere oportuno, los mate. Una perrera donde no hay un veterinario que evalúe el estado de los animales al entrar en sus instalaciones ni que atienda a animales enfermos, animales que llegan a morir en el más absoluto abandono. Además, no hay un vigilante que los observe y cuide después de las burocráticas horas de oficina, una perrera en la que no se puede entrar, ni siquiera cuando se accede a ella con el único fin de adoptar un animal. En ese caso, los empleados sacan dos o tres perros a la oficina para comprobar si alguno de ellos es del gusto del adoptante, pero sin permitir que se pueda ver a ningún otro, a los demás que malviven en sus cheniles".

Según aseguran, "esto se produce porque no quieren que vean las condiciones de sus instalaciones, ya que numerosas asociaciones protectoras de animales que intentan conseguir hogares para éstos se encuentran ante el mismo e infranqueable muro", y lamentan que "la perrera que contrata el Ayuntamiento de Chiclana no tiene una página web donde se informe de las llegadas, salidas o adopciones de los animales, lo único que posee es un perfil en Facebook, impreciso, con lagunas y ausencias notables".

"En repetidas reuniones con funcionarios de las delegaciones de Medio Ambiente y de Salud -continúan criticando- se les han comunicado todos estos hechos y se les han ofrecido soluciones concretas, como permitir que sean asociaciones protectoras locales las que se hagan cargo de la recogida, mantenimiento y adopción de los animales de Chiclana. Pero no les interesa porque mantener un servicio de recogida digno con servicio veterinario, observación y cuidado de los animales enfermos, desparasitaciones y desinfección adecuadas cuesta dinero, cuesta más que la cantidad exigua que se le paga a La Luna".

En esta línea, los representantes de estos colectivos aseveran que "creemos que la verdadera causa de la desidia y la complicidad del Ayuntamiento de Chiclana con el maltrato animal que tiene lugar en la perrera La Luna radica en el hecho de que es un asunto que no les interesa. No le interesa porque sus gestores no desean hacer el esfuerzo de incorporarse a la vanguardia de una sociedad que avanza. Prefieren la comodidad de arrastrarse con los rezagados de esa misma sociedad, los indiferentes ante el maltrato y el sufrimiento de los seres de otra especie".

Por último, estas asociaciones concluyen exigiendo al Ayuntamiento que "efectúe una investigación exhaustiva, transparente y pública. Que se tomen medidas contra el maltrato legalizado en cláusulas contractuales, contra la desidia y el oscurantismo que caracteriza a ese lugar de dolor y de muerte que es La Luna. Exigimos depurar responsabilidades, que se deje de mirar para otro lado y exigimos saber a cuántos animales sacrifica La Luna, a cuántos y de qué manera", reclaman.