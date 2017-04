El Gobierno local, "moderadamente satisfecho" con el descenso del paro

El delegado municipal de Empleo y Fomento Económico, Adrián Sánchez (Ganemos), hizo una valoración de las últimas cifras del desempleo en Chiclana, que arrojan un descenso de 50 personas a lo largo del pasado mes de marzo y que llevan a que actualmente haya 12.015 parados en la localidad. "Desde el Gobierno municipal nos mostramos moderadamente satisfechos por la nueva bajada del número de desempleados en 50 personas a lo largo del último mes. Una cifra que, para algunos será insignificante, pero que, al menos, mantiene la tendencia de descenso en el número de parados en nuestra localidad", manifestó el edil.

Sánchez declaró que actualmente "nos situamos en datos similares a 2010, es decir, de inicios de la crisis económica en nuestro país, lo cual es bastante alentador. Además, tenemos 1.092 parados menos que hace justo un año y 1.759 que en el último mes de marzo del Gobierno del PP, hace justo dos años", indicó el delegado de Fomento, quien ha añadido que "creemos que vamos por el buen camino y la ciudad crece poco a poco, pese a que algunos les moleste que el número de desempleados baje continuamente en Chiclana".

Asimismo, el responsable del área resaltó la importancia de la bajada del número de parados en un mes de marzo como éste, en el que no se ha celebrado la Semana Santa. "Gran parte de las contrataciones de los hoteles, comercios y establecimientos hosteleros de la costa se están llevando a cabo en estos días y, por tanto, no aparecen contabilizados en los datos de marzo, sino que aparecerán en los de abril", explicó Sánchez, quien destacó que "desde el año 2007 no bajaba el paro en un mes de marzo sin Semana Santa". En este sentido, reseñó que en 2014 subió el paro en 180 personas, en 2012 en 172, en 2011 en 130, en 2009 en 443 y en 2008 en 124 personas. "El resto de los años sí coincidió la Semana Santa en marzo, con la consecuente bajada del número de desempleados gracias a las contrataciones en la zona de la costa".

En definitiva, expresó su convencimiento de que el año 2017 "será muy positivo" para el empleo en Chiclana, cuestión que espera se confirme a lo largo de los próximos meses, con bajada del número de parados en sectores como servicios, sin empleo anterior y construcción. "Todo ello, sin olvidar que el incremento de carga de trabajo en los astilleros también puede darle un impulso a la industria", agregó.

Adrián Sánchez recalcó que "no queda ahí la cosa, puesto que también hay que tener en cuenta los planes de empleo municipales, con una inversión de 400.000 euros, y de la Junta de Andalucía".