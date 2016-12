El Gobierno local acusa a los sindicatos de incumplir la ley

Ante los hechos acaecidos a mediodía de ayer con motivo de la manifestación desarrollada por representantes sindicales y funcionarios del Ayuntamiento, el Gobierno municipal manifiesta que "ha sido una falta de respecto de estos funcionarios y agentes de la autoridad, que han contravenido las normas, invadiendo el edificio consistorial con megafonía y descalificando, durante más de media hora, en una manifestación que no estaba autorizada". En esta línea, desde el equipo de gobierno se expresa que "hay que destacar que son funcionarios, en su mayoría agentes de la Policía Local, que deben conocer y conocen los reglamentos y las normas que deben de aplicarse a la ciudadanía. Además, hay que reseñar que estos funcionarios hablan de derechos, pero se olvidan de cuáles son sus deberes".

Asimismo, el Gobierno también quiere trasladar que estos funcionarios "son los que realizan todos los expedientes administrativos y manejan estos documentos, es decir, ordenanzas y reglamentos, y son ellos los que exigen su cumplimiento fiel al resto de la ciudadanía, por lo que deben ser ellos los que den ejemplo en el cumplimiento de dichas normas. Con qué cara van a exigir ahora a la ciudadanía el cumplimiento de normas que ellos mismos están incumpliendo".

Además, añade que "el posicionamiento del Gobierno municipal no es otro que el de cumplir las normas, como es el contenido de dos sentencias judiciales, donde entre otras cuestiones, se exige el cumplimiento de la jornada laboral de 37 horas y media, tal y como tiene regulado el Gobierno Central. El Gobierno no les pide que desobedezcan, por lo que tampoco el Gobierno va a desobedecer estas sentencias judiciales. Los funcionarios no pueden presionar de ninguna manera, porque presiones realizadas al nivel de hoy (por ayer) van a ser infructuosas, puesto que el Gobierno no va a incumplir ni la Ley ni las sentencias judiciales".

"Estos funcionarios están equivocados si creen que el Gobierno lo va a hacer, puesto que, al igual que el Gobierno no les exige que en sus resoluciones ni en su trabajo que incumplan el Ordenamiento Jurídico, como agentes de la autoridad que son en el caso de la Policía Local, tampoco pueden ellos exigir al Gobierno dicho incumplimiento. Ellos lo saben y, aun así, están actuando de la manera menos adecuada".