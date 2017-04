El Gobierno acusa a Podemos de hacer un uso partidista de las instalaciones municipales

La portavoz del Gobierno municipal, Cándida Verdier, y el delegado municipal de Régimen Interior, Joaquín Guerrero, han denunciado públicamente el uso "abusivo y partidista" de las instalaciones municipales por parte de Podemos, partido político que no cuenta con representación municipal. "Ayer (por el lunes) pudimos comprobar cómo Podemos, que como tal no tiene representación municipal, utilizó la institución y más concretamente la sala de prensa del Ayuntamiento para escenificar una rueda de prensa con carácter estrictamente político", ha indicado Cándida Verdier, quien ha aclarado que "sólo pueden hacer uso de las dependencias municipales los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, es decir, PSOE, PP, IU, Ganemos y PCSSP, además del edil no adscrito Stefan Schauer".

"La sala de prensa del Ayuntamiento sólo está habilitada para hablar de cuestiones institucionales y noticias que se generan dentro del Ayuntamiento. Y, por supuesto, sólo pueden hacerlo los grupos municipales, ya sean del Gobierno o de la oposición", ha incidido la portavoz del Gobierno, quien ha insistido en que "no está permitida para cuestiones partidistas". "No puede venir un partido político, que alardea de que las instituciones no deben estar al servicio de nadie, y, sin embargo, apoderarse de la institución para ejercer un derecho que le permite la Constitución como la organización política. Para eso están los locales de los partidos políticos u otros escenarios, pero no la institución", ha aclarado Verdier, quien ha añadido que "puede venir cualquier grupo municipal acompañado de representantes sociales para hablar de cualquier tema que afecta al municipio, pero no un partido político para beneficios propios".

Con todo ello, "al igual que sucede con las propuestas a Pleno que se han presentado bajo las siglas de Podemos", inciden, desde la Secretaría General del Ayuntamiento se está trabajando para requerirle por escrito al grupo municipal de Por Chiclana Sí Se Puede el uso de comportamiento dentro de la institución, excluyendo aquellas cuestiones propias de un partido político sin representación municipal.

Por su parte, Joaquín Guerrero ha recordado que "los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento son los que son y, en ningún momento, Podemos tiene representación municipal". "Es más, ningún grupo municipal puede hacer uso partidista de la institución", ha aclarado el delegado de Régimen Interior, quien ha solicitado "más seriedad" con la institución pública.