Fin de fiesta por todo lo alto

Miles de personas salieron ayer a las calles para disfrutar de un cierre de las fiestas carnavalescas que pudo celebrarse por todo lo alto en la ciudad, gracias a la tregua meteorológica que ofreció el tiempo, con una jornada que, pese a lo nublado del día y al viento que hizo acto de presencia, permitió que se desarrollaran con normalidad los diferentes actos y encuentros previstos.

Por ello, fueron muchos los que, después de un sábado con la casi inexistencia de actos carnavalescos debido a la lluvia, se echaron a las calles del centro para disfrutar tanto de las degustaciones gastronómicas que estaban programadas en las carpas de la Alameda y en otros puntos de la localidad, así como de las actuaciones de los diferentes grupos en el escenario del anfiteatro de la Gran Plaza, como de la Gran Cabalgata del Humor, que recorrió las principales calles del casco urbano acompañada por un numeroso público a su alrededor.

Música y mucho colorido

Como estaba previsto tras el aplazamiento del sábado a causa del mal tiempo, la Cabalgata arrancó ayer domingo a las cuatro de la tarde desde la Caseta Municipal con siete carrozas municipales y más de 20 grupos y carrozas particulares, un desfile que en todo momento estuvo caracterizado por el buen ambiente y la alegría, acompañados de la música y el colorido de carrozas y grupos de disfraces.

Fueron muchos los que, una vez más, quisieron formar parte de este desfile que sirve para cerrar las fiestas carnavalescas y en el que, como cada año, no faltaron monjas que bailan como si no hubiera un mañana, circos, corridas de toros, trogloditas, personajes infantiles de todo tipo, etc.

Especialmente vistosos fueron ayer algunos grupos que, ya fuera por la gran cantidad de componentes, o por lo lucido de sus disfraces, llamaron sobremanera la atención del público, como fueron lo casos de las mariposas, los trolls o la corrida de toros, entre otros.

Tampoco faltaron grupos de disfraces ya habituales como los piratas, las monjas, los duendes, los payasos o la tribu salvaje, agrupación esta última en la que incluso se podía ver a miembros de la Corporación Municipal como el delegado de Medio Ambiente y Educación, Joaquín Páez, o el propio alcalde de la ciudad, José María Román.

De esta forma, la cabalgata puso ayer el broche a unas celebraciones que, si bien han tenido en las inclemencias meteorológicas el contratiempo que ha deslucido alguna de las jornadas, en términos generales puede afirmarse que las principales citas han resultado un éxito de público y de ambiente, como fue también ayer el encuentro gastronómico que se llevó a cabo en torno a la Alameda del Río.

Degustaciones y coplas

Como prólogo a la cabalgata, la última jornada de los carnavales en la ciudad también contaba en el programa con diversos encuentros y actos gastronómicos, tanto en la Alameda del Río como en diferentes asociaciones y colectivos.

Tales fueron los casos, por ejemplo, de las ya tradicionales degustaciones de tortillas de camarones, en la Asociación de Vecinos Virgen del Carmen del Trovador, la degustación de alitas de pollo que cada año celebra la Agrupación Local Socialista en la Casa del Pueblo o el encuentro carnavalesco que celebró la Caseta El Principiante en la Plaza del Retortillo con degustaciones de atún.

En la mayoría de los casos, el numeroso público asistente dotó de un inmejorable ambiente a estas citas habituales ya cada segundo domingo de Carnaval y que en esta ocasión se alargaron hasta bien entrada la tarde debido a la celebración en dicha jornada de la cabalgata.

En lo que respecta a las carpas instaladas al efecto en la Alameda, y que durante estos días han sido el epicentro de las celebraciones y los actos carnavalescos, dicho enclave también contó durante toda la jornada de ayer con un muy buen ambiente de público, cientos de personas que se dieron cita en torno a las diferentes degustaciones que allí se ofrecían.

Entre los colectivos presentes ayer en las barras instaladas en la Alameda estuvieron la AVV Amigos de Blas Infantes, que ofreció su XVI Gran Jamona; la Peña Los Mariscaores, que repartió entre el público sus tradicionales ya garbanzos con choco; la novena Pringá Popular, organizada por la Peña el Billar, y la degustación de 'montaitos' de chorizo picante a la brasa que ofreció la Peña de Costaleros La Ilusión.

Asimismo, y como complemento perfecto a las citadas degustaciones gastronómicas, el escenario de la gran carpa central de la Alameda acogió también durante toda la jornada las actuaciones de las diferentes agrupaciones carnavalescas de la ciudad, así como la ya tradicional también Muestra de Bailes por Tanguillos.