El cartel de Feria vuelve a generar controversia y opiniones opuestas

Como ya ocurriera con otros carteles de diferentes fiestas en la localidad en años precedentes, el afiche encargado de anunciar la Feria de Chiclana 2017 tampoco ha quedado exento de una cierta controversia, un debate especialmente prolífico en las redes sociales.

De esta forma, tras su presentación, por parte de su autor el chiclanero Nacho Mendoza, han sido varias las personas, colectivos y grupos que han entrado a valorar diversos aspectos del cartel en las redes sociales, dando pie a un debate y a la manifestación de numerosas opiniones a favor y en contra del mismo. Así, esta controversia ha girado, sobre todo, en esta ocasión, de un lado en relación a la ausencia en el texto del cartel de la denominación de la feria como 'Fiestas de San Antonio', algo tradicional en la localidad y que venía siendo habitual en la leyenda de los carteles durante años. Sin embargo, el cartel no lo recoge, y se limita a anunciar la 'Feria de Chiclana de la Frontera 2017', en lugar de hablar de la Feria y Fiestas de San Antonio, como era habitual.

El autor prefiere no valorar la cuestión al entender que se trata de opiniones sin argumentos

Este hecho ha generado no pocas críticas, ya que viene a sumarse al debate existente también en la calle sobre la conveniencia o no de incluir el día que se celebra la festividad de San Antonio, 13 de junio, en el calendario de la feria, o bien excluirlo como viene sucediendo en los últimos años y que, para muchos, es una medida que va contra la tradición de estas fiestas y de la localidad.

No obstante, cabe destacar que la eliminación de esta denominación de la fiesta en el cartel es algo que no depende del autor, ya que el texto que debe aparecer en el afiche viene establecido previamente por parte de los responsables municipales, en este caso la Delegación de Fiestas.

Por otra parte, el segundo de los aspectos sobre los que se han vertido multitud de opiniones en diversas redes sociales ha sido la supuesta similitud del cartel con otra obra perteneciente al mismo autor, o al menos en algunos de sus elementos, una circunstancia que algunos han tildado de "copia" y otros han justificado argumentando que se trata de un estilo que puede repetirse en obras del mismo autor como seña de identidad.

En cualquier caso, y preguntado al respecto, el artífice del cartel ha preferido no entrar a valorar esta circunstancia, entendiendo que se trata de "opiniones sin una base ni un argumento fundamentado". En este sentido, el propio Nacho Mendoza ha aclarado que no tendría inconveniente en debatir estas cuestiones, pero en un contexto profesional, "no en el marco de las opiniones vertidas en las redes sociales", argumentó.