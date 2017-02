Exposiciones y charlas completan los actos por la Batalla de Chiclana

La primera teniente de alcalde, Carmen Jiménez, y el director del Museo de Chiclana, Jesús Romero, presentaron ayer los actos con motivo del 206 aniversario de la Batalla de Chiclana. Para esta celebración, los organizadores contarán, como ya sucediera el año pasado, con la colaboración del Tercio de Armada de Infantería de Marina, que será protagonista de primera mano en el evento principal de esta efeméride que se conmemora el 5 de marzo.

Así, con motivo del citado aniversario se llevarán a cabo diversos eventos, que van desde el acto institucional de Jura de Bandera Civil, que se desarrollará el próximo 4 de marzo en la Plaza Mayor, hasta una exposición dedicada a Cervantes en el Museo de Chiclana, finalizando con un ciclo de conferencias con Cervantes como eje principal.

De esta forma, cabe destacar que los actos darán comienzo el próximo 1 de marzo con la inauguración de la exposición temporal Cervantes, las armas y las letras en el Museo de Chiclana y que finalizará el 23 de abril. Será una muestra que, realizada con la colaboración del Museo Naval de San Fernando, desembocará en El Manco de Lepanto y mostrará la unión del mundo militar y el literario en la figura de Miguel de Cervantes.

El 4 de marzo se desarrollará la Jura de Bandera Civil, en la que tomarán parte todos los ciudadanos que así lo deseen. Este acto estará presidido por el alcalde y por el comandante general de la Infantería de Marina, Jesús Manuel Fernández. La cita dará comienzo a las doce de la mañana en la Plaza Mayor y arrancará con un desfile militar de varias secciones de la Armada por la calle Larga hasta la citada plaza, con la presencia de más de un centenar de miembros de la Armada. Una vez iniciado el acto se procederá a la jura de bandera de las personas que hayan cursado su solicitud y también se rendirá homenaje a todos aquellos que dieron su vida por España.

Hay que recodar que todos los que quieran tomar parte en la jura de bandera podrán cursar la inscripción hasta el próximo lunes 20 de febrero presentando su solicitud en el Registro de Entrada del Ayuntamiento o bien a través del correo electrónico juradebandera@chiclana.es, siempre que cumpla los requisitos mínimos de haber cumplido los 18 años y tener nacionalidad española.

"Una vez más contamos con la participación del Tercio de Armada para este tipo de eventos, que confiamos que vuelvan a suponer todo un éxito como ya sucediera en 2011 y el pasado año en esa conmemoración del 205 aniversario de la Batalla de Chiclana", expresó Carmen Jiménez, quien agradeció a la Armada "su participación, su apoyo y su colaboración y, además, quiero animar a toda la ciudadanía a acudir a este acto de jura de bandera, porque, sin duda, disfrutarán mucho del evento".

Por último, los actos para conmemorar este 206 aniversario de la Batalla de Chiclana finalizarán con un ciclo de conferencias, que se desarrollarán los días 17 y 29 de marzo y 21 de abril en el Museo de Chiclana. La primera de ellas correrá a cargo de Jesús Romero y lleva por título Las Armas y Las Letras, un largo y fructífero maridaje. La segunda se titula Cervantes, Galeras y Galeotes y el encargado de ella será el antropólogo José Luis Aragón Panés, mientras que la tercera lleva por título Lepanto 1571: D. Miguel de Cervantes en la más alta ocasión que vieron los siglos y correrá a cargo de Francisco Glicerio Conde Mora, doctor en Historia y perteneciente a la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes.

Por su parte, Jesús Romero explicó ayer que la exposición tiene como objetivo "difuminar ciertas fronteras, no siempre naturales, en cuanto al mundo militar y al civil, siendo dos realidades unidas y no separadas. Por ello, hemos querido aportar esta muestra para recordar el larguísimo maridaje que ha habido entre el mundo de la cultura y el militar, a lo largo de toda la historia". La muestra contará con piezas del Museo Naval de San Fernando y una llegada directamente del Ministerio de Defensa. En cuanto al ciclo de conferencias, el director del Museo de Chiclana resaltó que "descenderán de lo general a lo particular. Empezaremos hablando de las armas y de las letras, para continuar con Cervantes, las galeras y los galeotes y para desembocar y finalizar estrictamente en la Batalla de Lepanto".