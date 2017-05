Ernesto Marín: "Nadie me dice el camino, el camino lo marco yo"

"Lo anuncié hace tiempo, pero parece que no ha quedado claro porque aún me preguntan por la calle si seré o no el candidato a la Alcaldía", manifestó ayer el edil y ex alcalde de Chiclana, Ernesto Marín, en una rueda de prensa que ofreció rodeado de concejales y otros cargos de la formación en la sede del Partido Popular.

De esta manera, quiso recalcar de manera oficial su renuncia a encabezar la lista del PP para las próximas elecciones municipales, si bien dejó claro que no se retira de la política, "que nadie se engañe, sigo de concejal y sigo abierto a lo que el partido me diga", declaró.

Marín indicó que su decisión está tomada "desde el convencimiento de que nadie es imprescindible, porque la gente pasa, pero los partidos, las asociaciones y las empresas, siguen; el cementerio está lleno de imprescindibles".

No obstante, Marín incidió en que su renuncia de candidato es una decisión personal meditada hace ya unos años y, en este sentido, dijo que "nadie me dice el camino, el camino lo marco yo".

En esta línea, expresó que "deseo que el PP siga su camino de una manera natural, y que la persona que coja el timón lo haga con un PP fuerte, cohesionado y una absoluta voluntad de Gobierno".

Además, manifestó que "me gustaría que sucediera, y estoy seguro de que así va a suceder, que la naturalidad con la que se da el paso va a beneficiar al Partido Popular de Chiclana, una formación que nunca consiguió tener un cuajo importante hasta finales de 2006 y principios de 2007, hasta incluso conseguir hacer historia. Y estoy seguro de que en 2019 volverá al Gobierno de Chiclana, porque no hay un partido tan riguroso y serio para gestionar la esfera pública en Chiclana".

Sobre este respecto, a preguntas de los periodistas, adelantó que "según los tiempos del partido se verá quién es alcaldable y será esa persona quien haga su lista y si lo considera oportuno me incluirá, pero no voy a causar ningún tipo de problemas por ese motivo, porque como ya he dicho estoy a disposición del PP. Me voy, pero insisto en que no dejo la política, para abrir una nueva etapa con naturalidad, con amabilidad y sin sobresaltos de ningún tipo".

Sobre este aspecto en concreto, reseña que "tengo mucha experiencia vital y en política que se puede utilizar, por lo que sigo en la política, de concejal y de diputado provincial, y abierto a lo que el partido me diga, ya sea liderando o ayudando a liderar o a gerenciar".

Durante su intervención, Marín insistió en "dar las gracias al Partido Popular", destacando nombres como el del concejal Nicolás Aragón, "que fue un hombre vital para que el histórico proyecto del PP en Chiclana diera unos frutos como nunca los había tenido. Fue capaz de ir cosiendo un partido absolutamente roto, pues cuando llegué alguna puntada ya tenía, que juntos sacamos adelante". Otra de las figuras resaltadas ha sido la de Andrés Núñez, actual presidente local y portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, "mi hombre de confianza en los últimos cuatro años en la Alcaldía, además de ser portavoz y presidente actual del PP". También extendió su agradecimiento y a personas como José Loaiza y Antonio Sanz, "porque estoy muy agradecido a una formación que me ha hecho nada más y nada menos que alcalde de mi ciudad".