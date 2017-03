Denuncian acoso a policías locales por los servicios durante Carnaval

La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento ha denunciado nuevos incidentes en el seno de la Policía Local durante el pasado fin de semana, "un episodio de acoso y hostigamiento contra funcionarios de dicho cuerpo que estaban ejerciendo su derecho al trabajo y servicio a la ciudadanía con motivo de unas fiestas a las que había que dar correspondiente cobertura en aras del buen devenir de las mismas", según explican desde el reseñado sindicato.

En este sentido, recalca que si bien ya hubo otros incidentes en la Jefatura de la Policía Local de forma anónima "en el caso que nos ocupa está involucrados cuatro miembros de la Policía Local". UGT relata que los hechos se produjero el pasado viernes cuando dos policías locales que realizaban sus servicios extraordinarios en el pasacalles escolar y otros actos con motivo del Carnaval, "una vez finalizado su servicio fueron esperados y abordados, dentro de las dependencias policiales, por tres policías con el beneplácito del oficial de turno, todos del turno entrante, dirigiéndose dos de ellos en una actitud y tono desafiante, ofensivo y amenazante y en un lenguaje coercitivo".

Así, dicha sección sindical asegura que se usaron términos como "¿Estaréis orgullosos, no?"; "¿Eso es lo hombre que tú eres?"; "Qué vergüenza" ; "!Chapó por ustedes dos¡" o "Ya hablaremos tú y yo", frases que según UGT, fueron pronunciadas en varias ocasiones y asimismo, que según decía "estaban obligados a no realizar servicios extraordinarios".

Según UGT, "el hecho que ponemos en conocimiento de la opinión pública de no poder ejercer libremente el derecho individual al trabajo es de por si grave y volvemos a reiterar que no vamos a tolerar semejantes prácticas abusivas e intimidatorias". Añade que estos hechos han sido puestos en conocimiento de la Jefatura y el alcalde, José María Román e igualmente se pondrá en manos del servicios jurídicos del sindicato. Asimismo, señala que los sindicatos ya mantuvieron una reunión en la que se abordó la problemática de los servicios extraordinarios "y CCOO, CSIF no pusieron objeción en desbloquear dicha prestación, siendo UPLBA el único que no se pronunció". Así, UGT espera que las autoridades "tomen cartas en el asunto" para evitar este tipo de hechos.