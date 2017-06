Crece la preocupación por las naves ilegales de celebraciones

La Asociación Chiclanera de Hostelería, junto con el sector de las celebraciones, ha mantenido recientemente una reunión con la delegada de Urbanismo, Ana González, un encuentro en el que dicho colectivo le ha expuesto la preocupación existente debido a la gran cantidad de locales, naves y demás establecimientos que se están dedicando a las celebraciones incumpliendo todas las normas que a ellos se les exige. Dicha reunión fue solicitada tras varios encuentros de la junta directiva de la asociación con propietarios de establecimientos de celebraciones que cumplen con la normativa, tras los cuales se estimó necesario trasladar al Consistorio dicha situación.

Cabe recordar que ya con anterioridad esta asociación había llevado a cabo una serie de denuncias relacionadas con locales que se ofertan e incumplen las normas, unos negocios respecto a los cuales el colectivo de hosteleros tiene constancia de que se ha llevado a cabo un seguimiento, aunque lamentan no haber constatado resultado alguno, llegando incluso a apreciarse por parte de los afectados un aumento de las actividades ilegales en el último año.

"Nos extraña mucho, ya que esta oferta está a la vista de todos, y no nos explicamos cómo puede pasar inadvertida para las autoridades", afirman desde la citada asociación, al tiempo que explican que "no se trata de atacar a aquellas personas que prefieren hacer sus celebraciones privadas de una forma más tradicional, poniendo su propia comida y organizándolo y trabajándolo ellos mismos. El asunto en cuestión es denunciar a los establecimientos que se anuncian públicamente en internet como negocios, ya sea una nave preparada, un chalet, etc.".

Asimismo, inciden en que "entendemos que, una vez que se publicitan, es porque están ejerciendo una actividad económica que, al no estar declarada como tal, genera la tan perseguida economía sumergida". Según constatan desde la asociación de hostelería, el mes de mayo es un mes crucial cada año para el sustento durante todo el año de estos establecimientos, ya que es la temporada alta. En este sentido, aseguran que "todos ellos están acostumbrados a trabajar al 100% cada fin de semana de mayo y llevan un par de años que han notado una bajada considerable, coincidiendo precisamente con la moda de las naves de celebraciones, que se anuncian por todas partes, pero que no figuran en ningún sitio como que puedan ejercer la actividad".

"Queremos hacer un llamamiento y concienciar a las personas que hacen las contrataciones para los eventos -continúan manifestando desde este colectivo- ya que quizás es mucho más seguro hacer una celebración en un sitio que ofrezca una serie de garantías, que las tienen y que son sometidos a constantes inspecciones que corroboran que tengan todo al día, como seguros de responsabilidad civil, potabilidad del agua, trazabilidad de los alimentos que van a servirse así como el análisis de cada menú y superficies de trabajo y del propio establecimiento por gabinetes especializados, cumplimiento de la normativa sobre alérgenos, personal con el certificado de manipulador de alimentos, controles de plagas, aforo, salidas de emergencia, plan contra incendios, accesibilidad para personas minusválidas, trabajadores dados de alta en la seguridad social, incluso derechos de autor, todo esto y más exigencias que deben cumplir estos establecimientos".

Todo ello da seguridad a la hora de hacer una celebración, para quienes la celebran y para los invitados, destacan los hosteleros, recordando que "en cambio, en estas naves que compiten a unos precios ínfimos, generando así una competencia desleal, se debería mirar con lupa si realmente tienen licencias para ejercer ese tipo de actividad".

Por último, desde la Asociación de Hostelería se recuerda la importancia de "luchar por la legalidad" y se incide en que "si queremos que se genere empleo, vamos a trabajar para que haya igualdad de condiciones para todos".