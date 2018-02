Costas hará un estudio para el aporte extraordinario de arena en La Barrosa

"Nos hemos puesto tarea y nos hemos dado compromiso, porque la obligación es comprometerse con los demás, tal y como hemos hecho con esas mesas de diálogo en estos últimos meses". Esta fue la conclusión del alcalde, José María Román, tras el encuentro que mantuvo el pasado miércoles en Madrid con la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Raquel Orts, así como con los subdirectores de Acción y Planificación, Ángel Muñoz y Josefa Solarnau respectivamente, para abordar distintas temas referentes a la línea litoral de Chiclana.

Entre dichos asuntos, el regidor chiclanero destacó el aporte de arena en La Barrosa o el Plan Especial de Sancti Petri. En relación al estado de la playa, Román señaló que recordó a Raquel Orts esta misma petición realizada el año pasado. "La playa está bien, pero debemos anticiparnos a cualquier temporal que sea negativo para nuestra costa y, por tanto, para todo lo que genera en cuanto a empleo". De esta manera, manifestó que "ellos son plenamente conscientes de qué es La Barrosa, por lo que me comunicaron la firme intención de llevar a cabo una asistencia técnica, de cara a analizar la posible aportación de unos 150.000 metros cúbicos de la zona próxima al castillo de Sancti Petri que serviría para la regeneración de La Barrosa y Camposoto". Aunque admitió que dicha posibilidad se encuentra en trámites administrativos, mostró su confianza en que esta actuación se haga realidad por la repercusión que supondría en la economía local, concretamente en el sector turístico.

Respecto al reforzamiento del acantilado de Torre Bermeja, tras las actuaciones realizadas años atrás, el regidor chiclanero reseñó que "aún sigue existiendo una zona más próxima a la playa de Sancti Petri en cierto riesgo, por lo que le hemos pedido que se actuara allí. Desde Costas se han comprometido a llevar a cabo otro estudio técnico para su posible materialización", expresó Román, añadiendo que "es una cuestión muy importante en cuanto a la seguridad de la zona y, por supuesto, de los miles de visitantes".

En cuanto al Plan Especial de Sancti Petri, cuyo proyecto fue remitido por parte del Ayuntamiento en septiembre de 2017, el alcalde ha comentado que "hemos quedado en que la mejor manera de que Costas pueda implicarse en el avance de este proyecto es que se produzcan nuevas reuniones entre técnicos de ambas administraciones". Así, señaló que "lógicamente, esto concluirá con un Plan Especial aprobado. Así, aunque el tiempo para que Costas respondiera ha finalizado, estamos en el convencimiento de que se pueda avanzar con seguridad, a la vez que tramitemos con la Junta de Andalucía la nueva concesión administrativa para los nuevos usos del poblado almadrabero".

Asimismo, el alcalde indicó que, respecto al río Iro, "también hay pendiente una asistencia técnica. Están en ese compromiso y esperemos que se materialice lo antes posible. Al igual que sucede con la playa, no podemos hablar de plazos, pero sí de un compromiso serio en ambos asuntos por parte de la Demarcación de Costas", apostilló.

Román abordó, además, la Ronda Oeste con Costas. "Le recordamos que ese trazado tuvo el visto bueno de la propia Demarcación General en 2004, mostrándole la documentación correspondiente, y que no comprendíamos cómo ahora se informaba de manera desfavorable. Nosotros entendemos que la administración debe tener una continuidad en los expedientes, aunque no siga un mismo Gobierno". En este sentido, agregó que, como consecuencia de ello, "en los próximos días se concretará una reunión de trabajo para estudiar una salida a este asunto, de cara a que esta carretera pueda estar en los papeles. No hemos dicho que se vaya a hacer el día de mañana, pero sí debe estar prevista en el planeamiento de la ciudad. "Esperemos que obtengamos el resultado que necesita Chiclana y, por tanto, estamos convencidos de que se han sentado las bases para que este proyecto pueda salir adelante".

En otro orden de cosas, el alcalde aprovechó la ocasión para agradecer al Gobierno de España el nuevo paso que se ha dado en relación al nudo de Tres Caminos y la recta que va desde este punto hasta Chiclana. "Así se lo he trasladado al subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, Agustín Muñoz", dijo. Para Román, "Chiclana va a avanzar fruto del diálogo y el entendimiento de las administraciones, así como del tejido social, aunque eso pueda tener el inconveniente del paso del tiempo".