El Consistorio prioriza El Pilar y su entorno para rehabilitar sus viviendas

El Ayuntamiento ya se ha puesto manos a la obra desde que la Junta de Andalucía anunciara recientemente el programa de rehabilitación de viviendas en la provincia de Cádiz y que, entre otras poblaciones, afectaría a Chiclana. "Se trata de una operación de gran calado para la localidad", afirmaba ayer el alcalde, José María Román, en una comparecencia ante la prensa acompañado de la delegada municipal de Vivienda, Carmen Jiménez.

El regidor chiclanero señaló que dicho programa de rehabilitación de barriadas está enfocado a las zonas vulnerables o desfavorecidas que la Junta de Andalucía, a través de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI), podrá en marcha y que supondrá una inversión de 32 millones de euros en los ocho municipios de la provincia de más de 50.000 habitantes, entre ellos, Chiclana, y con un máximo de 7,2 millones por ciudad.

El plan del Gobierno andaluz se centra en las barriadas vulnerables o desfavorecidas

En este sentido, tras asistir el pasado viernes a la reunión sobre este asunto en Jerez, el alcalde reiteró que "se trata de una iniciativa importante de la Junta encaminada a trabajar en la trama urbana de las grandes ciudades, donde aparecen problemas en bloques de vivienda. Además, es una iniciativa para apoyar la regeneración física, económica y social de las zonas urbanas".

En este sentido, dijo que los ayuntamientos deben delimitar el ámbito de actuación, "es decir, cuál es el espacio que entendemos debe aparecer incluido en esa acción futura, mientras la Junta de Andalucía será la encargada de la licitación de obra pública y su ejecución".

Así, expresó que uno de los ámbitos que podrían beneficiarse de dicho programa sería la barriada del Pilar y su entorno. Esto significa que también podría afectar a parte de la Fuente Amarga, la barriada Recreo San Pedro y los Pisos de la Caja de Ahorros. No obstante, hasta que no concluya el trabajo de los técnicos municipales no se sabrá con exactitud las zonas que sería beneficiadas, si bien repercutirá en cientos de viviendas.

Román se refirió que en su momento se quiso llevar a cabo un proyecto de nueva barriada en la zona de El Pilar, "pero no pudo hacerse por la llegada de la crisis económica y la inviabilidad económica por parte de los vecinos para sufragar parte de los gastos. Como ahora el gasto de la actuación es financiada al 100 por cien por la Junta de Andalucía, se puede actuar con el objetivo de asegurar la viabilidad de esas viviendas y montar los sistemas de pluviales precisos para evitar el problema de inundabilidad en caso de lluvias torrenciales".

El alcalde incidió en que "desde la rehabilitación de la barriada del Carmen no tenemos un proyecto de esta envergadura en la ciudad, por lo que nos pondremos a trabajar prudentemente y de la mano de los vecinos para que le demos el realce y la reactivación económica que puede venir de la mano de esta iniciativa".

Apostilló que se trata de inversiones en viviendas privadas, que se pueden hacer desde iniciativas municipales o de las comunidades de propietarios. "Además, hay que aclarar que hablamos del 100 por ciento de la inversión de las obras a ejecutar en los espacios comunes; es decir, fachadas, techos, escaleras, ascensores etcétera...", ha indicado el regidor chiclanero, quien ha añadido que también "se contempla unos trabajos de participación ciudadana, que no son subvencionables, sino sufragados por el Ayuntamiento, lo que supone un mínimo del 1,5 por ciento de la actuación de regeneración del espacio público, que puede suponer un máximo de 1,8 millones de euros".

En cuanto a los requisitos para poder acogerse a esta subvención, Román detalló, entre otros aspectos, que el ámbito de actuación abarca suelo urbano consolidado, con un planeamiento general adecuado, con un 50 por ciento de viviendas habituales y con al menos la mitad de los propietarios con ingresos ponderados no superiores a 3,5 veces el IPREM. Asimismo, añadió que las viviendas donde se actuarían deben ser anteriores a 1996, "Un apartado importante será la previsión del impacto económico de cara al empleo. La idea básica es invertir en los espacios comunes de las barriadas vulnerables, no en el interior de cada hogar".

De esta manera, manifestó que "desde el viernes, que acudimos junto al técnicos municipales a Jerez, nos hemos puesto a trabajar, aunque aún no se ha publicado la orden de la Consejería, ya que el plazo de presentación de proyecto es de tres meses desde la publicación en el BOJA de la convocatoria. Sabemos que no es una asunto menor, por lo que llevará consigo un número importante de reuniones con comunidades de propietarios que puedan entrar".